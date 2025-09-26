清潔工集合垃圾遭票控　工會斥食環不合情理　未了解工友工作流程

一名70歲的大廈清潔工在收集完大廈垃圾，準備取手推車運走期間，遭食環署職員票控亂拋垃圾。清潔工人職工會組織幹事梁芷茵批評事件「非常不合乎情理」，質疑食環署前線人員未有了解清潔工的實際工作流程，執法欠缺彈性。她期望署方可以訂立準則或指引，讓前線員工了解如何合理地處理亂拋垃圾的情況。



處理大廈多層垃圾 先集中放街邊 再一次過清理屬常見

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵回覆查詢指，大廈清潔工將大廈多層的垃圾集中在街邊，再一次過清理，是常見做法，「例如一棟樓可能六、七層，就算可能走幾轉，都無可能吓吓攞兩袋垃圾就去一轉垃圾站，其實都係要放住喺街邊，然後先一次過清理。」她強調，這種處理垃圾的方式在各區都十分普遍，尤其是負責舊式唐樓的清潔工友。

她又認為，據揭發事件的「拾平台」描述，涉事清潔工當時正在工作，並非把垃圾放下就離開，反映食環署職員沒有理解清潔工實際工作狀況，若理解後仍堅持票控，則做法「非常不合乎情理」，又指平常較少見到類似情況。

我哋都會覺得，其實佢哋出告票個用意喺邊呢？係純粹真係要「篤數」所以要出呢，定還是佢都係有因應實際狀況有啲人性化處理呢？我覺得呢方面好似好睇當刻前線食環署嘅員工個處理，好似無相應嘅標準。 清潔工人職工會組織幹事梁芷茵

事件反映食環署執法欠彈性及人情味

梁芷茵又指，據工會平日與前線工友接觸，食環署在不同地區或不同時候的執法標準存在差異。她舉例指，部份區的職員會先口頭預先通知工友將有巡查行動，讓他們有所準備；但有些區的執法人員則直接要求嚴格清理所有「阻街」物品，毫不通融。「我哋感覺到，佢哋（食環署人員）可能有時候會好緊張，例如有啲巡查，或者係一啲大型行動，又或者可能有上司嚟做巡視嘅時候，係會緊張啲。」

她認為，上述情況以及今次事件，都反映署方的前線職員，不了解工友的工作流程，處理手法欠彈性及人情味，「我覺得食環署係要相應有啲準則，或者指引畀到佢哋嘅前線員工，去處理呢方面所謂『亂拋垃圾』，或者喺票控嘅時候，係要點樣去處理」。