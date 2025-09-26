7旬清潔工紮好垃圾準備送走竟遭食環告拋垃圾？組織斥：不分對錯

關注拾荒者及清潔工的組織「拾平台」表示，上周接獲一名71歲女清潔工人求助，指在尖沙咀區一帶的私人大廈收集垃圾並準備運往垃圾收集站，將部份已收集好的垃圾放在地上期間，遭一名食環署便衣幫辦票控「亂拋垃圾」。根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，亂拋垃圾定額罰款為3,000元。



拾平台指，會聯同律師與求助人跟進票控事項，希望能透過與食環職員的對話及討論，處理當中的誤解，若食環署不願正視有關法例及執法指引的盲點，將會作進一步行動。《香港01》正就事件向食環署查詢。



就食環署便衣幫辦被指票控「清潔工亂拋垃圾」一事。《香港01》正就事件向食環署查詢。(資料圖片)

將兩袋綁好垃圾放大廈前準備運垃圾站 食環便衣票控「亂拋垃圾」

拾平台其社交媒體專頁發文，指上周接獲一名71歲的女清潔工人求助，該名清潔工人在尖沙咀區一帶從事私人大廈倒樓清潔工作30多年。據清潔工人所說，他當日在處理私人住宅及商舖的垃圾期間，將一間商舖兩袋已綁好的垃圾，放在其任職的私人大廈門前，並進入大廈收取垃圾及用手推車，將垃圾運往垃圾收集站期間，一名食環便衣幫辦指他將垃圾放在街道上，隨即票控「亂拋垃圾」。

在尖沙咀一帶從事「倒樓清潔」工作30多年 商舖職員可證正處理垃圾

該名清潔工人在尖沙咀區一帶從事私人大廈倒樓清潔工作30多年，拾平台表示，有商舖職員及大廈管理員，可證明該名清潔工人持續每日協助他們處理垃圾；將收集好的垃圾放置在街上屬於清潔工人工作過程的一部分，而這個處理過程是「仍然喺到進行緊」，清潔工人並無刻意或意圖拋擲一件垃圾廢棄物，或有明顯動機棄置一件或一袋垃圾。

拾平台在帖文附上一張照片，攝於另一些地區，顯示同樣是私樓清潔工處理垃圾袋過程中，會暫時擺放垃圾袋於街道上的畫面。（拾平台Facebook）

關注組織質疑：不分對錯，為捉而捉，唔理身份，為告而告

拾平台稱該名食環便衣幫辦作出檢控時，並沒有了解清楚事主是一名清潔工人，亦沒有先作出口頭警告，提醒清潔工人不可將垃圾放在地上，而且便衣幫辦當時並沒有出示職員證以證其身份。拾平台質疑有關行為「不分對錯，為捉而捉，唔理身份，為告而告」，又認為食環署執法指引或過於嚴苛，令現職清潔工人被迫遭殃。

拾平台續說，當該名清潔工人解釋其工作職責時，該名食環幫辦並不接受澄清和解說，反問食環職員是否無法分辨處理垃圾的行為與亂拋垃圾的分別，又或食環幫辦認為兩者屬相同行為。拾平台憂慮，將為香港所有從事垃圾處理工作者帶來好大負面影響。

拾平台表示就今次個案會聯同律師與該清潔工人繼續跟進，希望能透過與食環討論處理當中的誤解。（非涉事清潔工人/資料圖片）

定額罰款罰$3000 拾平台：盼與食環對話處理當中誤解

拾平台會聯同律師與該名清潔工人繼續跟進，希望能夠透過與食環職員的對話和討論，處理當中的誤解。若食環署最終不願面對及正視有關法例和執法指引的盲點，便會繼續作再進一步的行動。根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，亂拋垃圾定額罰款為3,000元。