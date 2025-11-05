全運會｜公路單車賽周六舉行　港珠澳大橋西行朝7:30至12:30關閉

全運會自行車（公路）賽男子個人賽項目，將於本周六（8日）橫跨粵港澳三地舉行。車隊會途經港珠澳大橋、香港口岸人工島、北大嶼山公路和竹篙灣公路等地段，預計在香港段作賽約一個半小時。



為配合賽事進行，珠澳大橋西行由香港往珠海／澳門方向，當日上午7時半至下午12半實施臨時管控，離境通關服務12時半後才恢復正常運；位於北大嶼山公路及香港迪士尼樂園度假區附近道路的賽道路段將於賽事期間實施滾動式臨時交通管制措施，行車時間預計增加約30分鐘。



今屆全運會的公路單車男子個人賽，透過港珠澳大橋串連粵港澳三地，11月8日要前往珠海或澳門的市民，要留意交通安排。（資料圖片）

賽事賽道全程231.8公里，其中香港賽段為55.8公里。車隊將途經港珠澳大橋，然後前往香港口岸人工島、北大嶼山公路和竹篙灣公路，進入香港迪士尼樂園度假區後折返，再經港珠澳大橋前往橫琴，然後返回珠海。

文化體育及旅遊局表示，預計車隊在上午約10時20分進入香港段，並在香港段作賽約一個半小時。

港珠澳大橋。（資料圖片／余睿菁攝）

港珠澳大橋出境大堂及出境車輛通關廣場周六早上6:30關閉

文體旅局表示，港珠澳大橋西行由香港往珠海或澳門方向，當日上午7時30分至下午12時30分實施臨時管控。香港口岸旅檢大樓出境大堂及出境車輛通關廣場將在上午6時30分關閉；若有旅客或車輛希望於臨時管控措施實施前離港前往珠海或澳門，必須於當日早上6時30分前抵達港珠澳大橋，以便辦理離境及通關手續。

在實施臨時管控期間，行駛港珠澳大橋來往香港與珠海及澳門的跨境公共交通服務，包括港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及跨境直通巴士及香港國際機場海天中轉大樓的客車服務將會暫停。

離境通關下午12時30分恢復正常 往珠海金巴初段有限度服務

離境通關服務預計於當日下午12時30分後恢復正常運作，屆時預計交通將會較為繁忙。文體旅局提醒，珠海市內的道路因比賽仍然封閉直至下午約2時30分，香港往珠海的金巴介乎下午12時30分至1時30分將提供有限度服務，呼籲市民避免急於前往香港口岸。

珠海往香港的金巴將於下午2時30分恢復服務；而來往香港與澳門之間的金巴將於下午12時30分恢復服務。文體旅局表示，運輸署已指示金巴營辦商，預先制訂人手安排及預留足夠後備車輛，應對恢復通關後的乘客需求。

此外，香港與珠海九洲港周六及周日（9日）部分渡輪航班亦會暫停。

公路單車賽選手會進入香港迪士尼樂園度假區後折返。（資料圖片）

北大嶼山公路及迪士尼度假區附近道路滾動式封路 行車增約30分鐘

位於北大嶼山公路及迪士尼度假區附近道路的賽道路段，將於賽事期間實施滾動式臨時交通管制措施，間歇封路。屆時，經北大嶼山公路往返機場的行車時間預計增加約30分鐘；經竹篙灣公路、欣澳道、神奇道及幻想道往來樂園、酒店及迪欣湖活動中心的行車時間亦可能增加約30分鐘。政府呼籲預留充裕交通時間，盡量使用鐵路服務。如必須駕車前往機場，應考慮使用屯門——赤鱲角隧道進出。

警方將於當日上午9時至下午1時40分在賽道向外伸延兩公里範圍設立臨時限制飛行區，除獲正式授權的小型無人機外，限制其他小型無人機進入。