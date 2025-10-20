16中學申2026/27學年中一4班變5班　超額2倍　教育局依5因素審批

本港學齡人口持續下降，未來學位需求相應減少，殺校潮亦向中學逼近。教育局在本學年推出先導計劃，容許以四班參加中一派位並符合兩大條件的學校，申請以五班中一參加2026/27學年的中一派位，2026年度限額最多為五個。



教育局表示，共接獲16所學校遞交申請，會全盤審視香港整體學額供求情況和學校所在地區的實際情況、學校配套設施、辦學往績及家長意願等至少5個因素，考慮是否批准有關申請，會適時公布結果。



「官校之首」皇仁書院是其中一間各級只開四班的受歡迎中學，未知有否申請加班。（資料圖片／廖雁雄攝）

教育局推先導計劃 申請中學須自行派位收生爆錶及校舍條件符合

教育局今年5月底向各中學發出通告，指為推動香港教育高質量發展，更充份回應家長的選擇，會在2025/26學年推出先導計劃，以四班參加中一派位的中學若在連續三個年度，收到的自行分配學位申請數目不少於可供中一派位的學位數目，以及校舍條件配合擴班需要，可申請以五班中一參加下一年度的中一派位。

首年名額限5間中學 批准與否視乎整體學額供求及家長意願等

局方表示，充分理解學界對學校生態健康發展的關注，因此2026年度限額最多為五個。教育局會持續檢視有關安排，並適時優化。局方於本學年共接獲16所學校遞交申請，正全盤審視香港整體學額供求情況和學校所在地區的實際情況、學校配套設施、辦學往績及家長意願等，考慮是否批准有關申請，會適時公布結果。

6所開3班中一中學申擴至4班

此外，由2023/24學年起，教育局容許核准中一班數為三班的學校有條件營辦四班，至今共有6所學校申請並獲批於中一營辦四班。教育局指，於2025/26學年共接獲兩所學校遞交申請，會在審視後適時公布結果。