沙官小簡體字測考｜校長認推行過急　家長促撤回：排名影響升中

沙田官立小學准許學生以簡體字測考，事件引起校內家長反彈，質疑造成考試不公，而且欠缺諮詢。家長曾小姐今日接受電台訪問時表示，今早與校長會面，對方承認新措施推行過急，但如何作出補救，仍須與中文科老師，和教育局商討再決定。她又指，校長確認措施只是「半個學期」過渡期，不過，她表示不接受這個建議，希望今次考試可全面撤回，「唔少家長話一分都唔想豪，因為內部排名係會影響升中㗎嘛，影響升精英班，校內全級排名只係0點幾分個差別影響，一分、半分都唔想讓步。」



沙田官立小學准許學生以簡體字測考，事件引起校內家長反彈。（資料圖片）

校長稱「半個學期」過渡期 補救安排須諮詢教局等意見

家長曾小姐在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，今早連同七位家長與校長李麗梅會面，會面大概約一小時。她指，校長承認今次措施推行過急，至於如何作出補救，則需要與中文科老師和教育局商討。

談及補救方案，可否全面撤回今次措施，她引述校長稱未有定論，而有家長曾提議，在分數上可否有特殊處理，分開處理繁體字和簡體字應考的卷等，對方稱尚要研究，「總之錯別字照圈起。」

曾小姐指，有家教會代表轉述校長稱，措施只是「半個學期」過渡期，不過，只限今年或是完全取消，仍然未有答案。校內目前正舉行考試，被問到會否接受過渡期適用於今次考試，她直言不接受，因涉及考試不公平問題，「你幫佢哋適應，有家長表示，自己小朋友學繁體字都好困難，你又係咪都一樣有畀適應期佢呢?」

內部排名係會影響升中㗎嘛，影響升精英班，校內全級排名只係0點幾分個差別影響。一分、半分都唔想讓步。 家長曾小姐

家長：校內排名只是0點幾分差距 影響精英班、升中

對於補救安排，她坦言，家長對此有不同意見，有人認為「算啦，豪畀佢，一分半分」，不過，她指，也有不少家長「一分都唔想豪」，「因為內部排名係會影響升中㗎嘛，影響升精英班，校內全級排名只係0點幾分個差別影響。一分、半分都唔想讓步。」她希望校方可盡快收集家長意見以助決定。