開錯藥致病人中毒亡　醫生停牌3個月　家屬促醫委會公開量刑準則

繼雙非兒腦癱案後，社區組織協會今（9日）再公布其他向醫委會投訴的個案。一名末期腎衰竭病人，於2016年獲醫生處方兩種藥物後中毒，涉事醫生之後寫信轉介病人往急症室治療，但信中未提及他曾處方這兩種藥物，延誤醫院治療，病人最終不治。其家屬向醫委會投訴，涉事醫生亦承認失當，研訊小組判他停牌3個月及緩刑18個月。



社區組織協會幹事彭鴻昌質疑案件判刑過輕，未能反映涉事醫生的失當程度，又批評醫委會未調查涉事醫生沒在轉介中提及處方藥物，是否牽涉誠信問題。他建議醫委會制定公開量刑指引，並改革現有紀律行動機制及醫委會的組成，包括增加業外人數等。



死者家屬不滿刑罰過輕，2021年5月到醫委會秘書處向研訊主席遞交要求覆核信件。（資料圖片/受訪者提供）

阿強遺孀盧女士2021年曾斥醫委會判刑過輕，「一條人命，停牌三個月，夠唔夠啊？」（資料圖片/李澤彤攝）

末期腎衰竭病人求醫 獲處方兩款痛風藥

51歲的死者阿強患末期腎衰竭，於2016年10月31日及11月3日，因痛風症兩度向西醫巫浩源求診，分別獲處方紓緩徵狀的藥物「秋水仙鹼」（Colchicine）4日，每日4次，每次一粒，藥量為0.6毫克。在第二次求診4日後，阿強再因痛風症求診，獲處方另一款抗風濕藥物「甲氨蝶呤」（Methotrexate），藥量為5毫克。他隨後因再有痛風症而求診，同樣獲處方「甲氨蝶呤」，劑量為7.5毫克。

阿強姐姐2021年曾指不滿醫委會委員看不到事件嚴重性。（資料圖片/李澤彤攝）

多重器官中毒最終身亡

阿強隨後持續有中毒情況，包括腹瀉及血壓低等。至11月14日，阿強再度向巫浩源求醫，獲轉介至東區醫院急症室，但轉介信未提及曾處方的藥物。院方無法及時找出阿強病重是源於中毒，入院後三天才處方「解藥」活性葉酸，診斷他患有「全血細胞減少症」，病情主因他服用該兩種藥物，引致多重器官中毒。阿強最後因全血細胞減少症、骨髓衰竭等死亡。

死者家屬於2017年向醫委會投訴，案件2021年展開研訊，巫浩源承認專業失，被停牌3個月及緩刑18個月。家屬認為判決過輕，曾打算申請司法覆核，但擔心敗訴後可能面臨巨額法律費用而撤銷。

家屬2021年曾到高等法院入稟申請司法覆核，及後面臨巨額法律費用而撤銷。（李恩慈攝）

家屬冀醫委會公開量刑指引

社區組織協會幹事彭鴻昌認為醫委會調查程序拖延草率，沒有了解巫是否牽涉隱瞞處方藥的誠信問題，亦欠缺量刑標準。彭鴻昌及家屬今年7月就案件向醫委會發信，提出6項建議，包括列明量刑準則等。醫委會僅回覆「備悉」，並指「不會再就對研訊小組的批評作出回應」。彭鴻昌批評醫委會在信中呈現的態度「高高在上」，質疑醫委會是否拒絕外界監督。

彭鴻昌向醫委會提出多項改善紀律行動的建議，包括在調查階段搜集所有與投訴相關的資料文件、制定公開量刑指引、並改革現有紀律行動機制及醫委會的組成，包括增加業外人數等。