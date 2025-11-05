雙非子殘障案｜陳凱欣：醫委會欠透明溝通　秘書處應設服務承諾

醫務委員會拖延15年無果的「雙非子腦癱案」上月宣布永久終止聆訊，再一次揭示制度缺陷，選委界立法會議員陳凱欣接受《香港01》採訪時指出，問題核心在於醫委會缺乏與家屬的溝通機制及透明度。她建議對醫委會秘書處設立服務承諾，要求醫委會至少每半年向家屬更新個案進度，並在累積共識基礎上，逐步增加醫委會中非醫生專業委員的比例，以提升平衡度和公信力。



今年年滿16歲的黎遠建腦癱及四肢殘障，未能自理。（社區組織協會提供）

不夠公開透明「是最重要問題」

醫委會秘書處由衞生署管轄下，在今次雙非子腦癱案被質疑存在巨大問題，例如在開審前7天才向被告醫生提供關鍵的護士口供，導致醫生以準備時間不足為由申請延期並獲批，自此之後，秘書處超過8年時間未對案件採取任何跟進行動，並無合理解釋。

陳凱欣認為，秘書處只是安排開會時間，其職責沒有明確規定要向家屬交代調查進度，但卻導致家屬在漫長等待中承受巨大壓力。她指出，對醫委會來說，「雙非子」可能是工作中的個別例子，但對家屬和病人來說，卻是巨大的煎熬。

陳凱欣表示，最重要的問題是醫委會的運作不夠公開透明，應為處理中的投訴設立中期進度報告機制：「例如個案超過兩年沒有任何進展，至少應該向家屬交代目前進行到哪一階段，是在尋找專家證人還是審閱文件中。」

陳凱欣強調，這不是要求詳細匯報，而是基本的溝通與尊重，讓家屬感受到機構的「溫度」，而非現時「冷冰冰」的处理方式。她表示，目前給投訴人的信件內容「都是從醫生角度出發」，直言不夠平衡，「要改整個機構的風氣」。

她以一個求助個案為例，指自己以立法會議員身分向醫委會查詢案件進展，也只得到「正在進行中」的官方回覆， 完全不清楚細節。（資料圖片）

增非醫生委員應具專業背景與分析能力

2018年醫委會改革成員組成，除了24名醫生委員之外，業外委員由4名增至8名，其中3名由病人組織選出；同時成立專門研訊小組，增加業外人士參與研訊。但由於醫生委員仍佔多數，常被詬病「醫醫相衛」。

陳凱欣認同在合適時機下增加非醫生專業委員比例，舉例有其他國家設有獨立仲裁機構，或以一半醫生一半專業人士比例設置。但強調需循序漸進與業界達成共識，短期內難以處理。她建議新增的非醫生委員應具備一定專業背景與分析能力，如法律、學術界人士，並需具備基本醫學常識，以確保能有效參與決策。

對於能否引入第三方獨立仲裁機構，陳凱欣則指會引起業界更大反彈，認為應嘗試改革醫委會的問題，「增加多一點（非醫生）比例可能比較容易」。此外，第三方機構有專業水平不足的可能，「為什麼現在不交給法官判呢？因為法官沒有醫療常識。」

陳凱欣促請政府優先檢視並處理積壓多年的類似個案，防止同類情況再度發生。她總結，改革方向應是建立更公開、透明的投訴處理流程，平衡醫患權益。