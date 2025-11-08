醫委會覆核腦癱案｜林文健稱衞署將助探討改善程序 無答會否道歉
撰文：林子慰
出版：更新：
雙非子黎遠建腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會研訊小組因秘書處未能解釋拖延原因，決定永久終止聆訊，近日宣布覆核決定。醫衞局局長盧寵茂日前要求醫委會交代投訴及研訊機制後，惟事件中心的秘書處上級部門、即衞生署未曾正面回應。
衞生署署長林文健今日（8日）出席一個活動後，首次就事件開腔，他指由於醫委會已進入調查程序，現階段不方便評論。衞生署將協助醫委會探討如何改善機制提高效率。至於會否致歉及交代秘書處拖延原因等，林文健並沒有回應。
今日是「器官捐贈日」，醫務衞生局局長盧寵茂、衞生署署長林文健及醫院管理局行政總裁李夏茵一同出席相關活動。林文健在活動結束後會見傳媒。
就近日醫委會覆核裁決一事，他指由於醫委會已進入調查程序，為避免影響法律程序，現階段不方便評論事件。
林文健又稱，衞生署會全力協助醫委會探討如何改善程序，以及提升相關效率。至於會否致歉及交代秘書處拖延原因，林文健則沒有回應。
