何文田傲玟複式撻訂戶7786.7萬重沽　較四年半前撻訂賣平36%

一手市場轉旺，帶動貨尾單位成交，原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟新近以價7,786.73萬元沽複式戶，呎價逾3.2萬元。該複式戶最新成交價，較四年半前撻訂時賣平35.7%。



據資料指，是次成交為傲玟第1座28及29樓C室，實用面積2422平方呎，屬四房複式戶。最新以7,786.73萬元成交，呎價約32,150元。

何文田新盤傲玟。

撻訂重售 新買家買平逾三成半

值得留意的是，上述單位屬撻訂重售，單位原於2021年4月以1.211億元成交，呎價約5萬元。

惟上手買家在入市後5日撻訂，錄「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」料已終止交易，而是次單位最新成交價較四年半前撻訂時的售價賣平4,323.3萬元或35.7%。