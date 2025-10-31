港鐵何文田站「朗賢峯」被業主批貨不對辦　消委會接獲投訴

近日有報道指出，港鐵何文田站上蓋新樓「朗賢峯」質素欠佳，部份住戶投訴屋苑外牆、公共設施，至單位內部均出現嚴重問題。消費者委員會回應表示，接獲有關「朗賢峯」的投訴，但一般不會對個別個案發表評論。消委會會根據既定程序與發展商進行調停，並定期向投訴人通報個案的進度及結果。



港鐵何文田站上蓋新樓「朗賢峯」質素欠佳，部份住戶投訴屋苑外牆、公共設施，至單位內部均出現嚴重問題。（資料圖片）

「朗賢峯」項目由鷹君集團與港鐵合作發展，近日有業主向媒體反映，住宅建築質素未達預期，例如有個案牆身藏汽水罐、間隔牆「通窿」；亦有地板遇水變黑、發霉等。

消委會提醒，如計劃購買一手物業，消費者在置業前宜多作準備，包括仔細查閱售樓說明書和價單，了解單位的實用面積、樓底高度、間隔、用料、是否附贈電器及其品牌、型號等。消費者亦應參觀示範單位，特別是可以顯示交樓標準的「清水房」，參觀時不妨拍照作為參考。消費者亦可親身到樓盤所在地視察，了解附近的交通配套和社區設施等。

消委會又指，一般新落成的樓宇，發展商會提供6個月的保養責任期，而當中涉及樓宇結構的保養期可能更長，消費者宜於作購買決定前向發展商或地產代理查詢清楚，了解自身權益。

消委會指，接獲有關「朗賢峯」投訴，但不評論個案。（資料圖片）

業主在收樓後應盡早檢查單位狀況，並填妥發展商提供的單位執漏表格，提供必要的資料。消委會建議業主可以考慮聘請具建築或測量經驗的專業人士進行檢查，以便更有效地跟進執修事宜。此外，業主在保養期內應避免自行進行任何工程，以免影響發展商的執漏責任。