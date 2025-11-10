屯門豫豐花園清潔工稱遭欠薪發起罷工　工會料涉17名工友涉款50萬

屯門豫豐花園的清潔承辦商「魄毅清潔及工程公司」，被指自8月起拖欠薪金，料涉及17名員工，有工會保守估計涉款40至50萬元。有清潔工前日（8日）發起罷工，以垃圾桶堵塞垃圾站，並掛上寫有「有汗出無糧出」的紙皮抗議。勞工處表示知悉事件，並已面見僱主代表，嚴正要求他們盡快清付僱員欠薪。



有清潔工前日（8日）發起罷工，以垃圾桶堵塞垃圾站，並掛上寫有「有汗出無糧出」的紙皮，抗議魄毅清潔及工程公司連月未有發放薪酬。（張錦雄facebook）

屯門豫豐花園。（資料圖片）

大部份工友8月開始被拖糧 多為散工 無簽書面合約

清潔服務業職工會會長黃迺元表示，豫豐花園現有17名清潔工，據他接觸過的工友，大部份稱自今年8月開始被拖欠薪金，保守估計涉款共40至50萬元。他表示，這些工友年紀偏大，大多為散工，入職時亦未獲公司提供書面合約，但他們符合418規定，享有法定僱傭福利。工友曾向公司追討，惟僅獲回覆指「過一兩日會有糧出」，清潔科文亦聲稱已「出齊糧」，工友追討不果，最終引發罷工，當日僅得8人上班。

根據前區議員張錦雄在網上發布的相片，可見有人以垃圾桶堵塞垃圾站，並掛上寫有「有汗出無糧出」的紙皮抗議。

工會指涉事清潔公司也拖兆康苑工友工資

黃迺元表示，其中兩名工友今日到勞工處落案，資方代表亦派員到場向工友發放薪酬，並稱會向其他工友發放薪金。不過，除豫豐花園外，魄毅公司亦負責屯門多個屋苑清潔服務，據工會了解，其中兆康苑工友仍未收到8月之後的工資，疊茵庭亦出現類似欠薪情況，其他屋苑如青山灣、南浪海灣、海翠花園及悅湖山莊等，亦可能受到影響。他呼籲如工友出現欠薪情況，可向工會求助。

勞工處：已面見僱主代表 嚴正要求盡快清付僱員欠薪

勞工處表示知悉事件，並已面見僱主代表，嚴正要求他們盡快清付僱員欠薪。另外，勞工處的勞工督察巡查工作場所，查核僱主是否已履行《僱傭條例》的責任，並會就僱主涉嫌違反《僱傭條例》進行刑事調查。

根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿7天內支付工資。如有涉嫌違反《僱傭條例》的情況，本處會進行刑事調查；如有足夠證據，會提出檢控。勞工處稱，如僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處，處方會提供適切協助。