修訂監獄規則｜私飯商星藝廚坊結業　勞工處收10員工求助欠薪百萬

政府修訂《監獄規則》，廢除候審在囚人士可自備「私飯」的條文，令不少私飯供應商經營困難。其中位於荔枝角的中菜館、私飯供應商之一「星藝廚坊」傳出結業，有員工表示遭拖欠薪金。勞工處今（8日）回覆查詢時證實，已收到約10名員工求助，主要涉及欠薪及解僱補償，申索總額約為100萬。勞工處正積極跟進事件，會要求僱主妥善處理受影響僱員的欠薪及解僱補償。



位於荔枝角的私飯供應商「星藝廚坊」傳出結業。(梁曉煒攝)

政府於7月18日刊憲修訂《監獄規則》並即時生效，包括廢除候審在囚人士可自備「私飯」的條文，形容會「增加將未獲授權物品引入監獄的保安風險」。該修訂令不少私飯供應商經營雪上加霜。

修例停私飯供應 員工稱較預期提早實施失預算

其中位於荔枝角的中菜館、私飯供應商之一「星藝廚坊」傳出結業。一名不願具名的員工向《香港01》表示，近日接獲由老闆發出的聲明，提及原以為7月底才暫停私飯供應，不料政府月中刊憲，比預期「早了18天」，導致月底兩個星期失去私飯收入，加上退款，「來回相差60餘萬」，而部份於該兩星期開出的支票須要兌現，形容「真的沒有辨法，還有日後很多問題還未解決」，因此無法繼續經營，宣告結業。

員工關門「拉閘」，到勞工處求助。(梁曉煒攝)