尖沙咀星薈結業｜員工指30人被欠薪 勞工處接鄧氏餐飲員工求助
撰文：任葆穎 許湖洪
出版：更新：
已故「舖王」鄧成波家族的鄧氏餐飲集團（Tang's Catering Group）旗下、主打婚宴的食肆尖沙咀「星薈」突然停業，集團另四間食肆已轉手或也無營業。勞工處表示，已接獲該集團的僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。有現職青衣「東海薈．拉斐特」的員工指，據他所知有約30名員工未有獲發薪金。
鄧氏餐飲官方網頁今日(16日)顯示仍有5間餐飲品牌，除了停業的星薈，原來同集團的東海薈、海都酒家及東海薈．拉斐特，已於近期由一間名為「東港飲食集團」公司接手，公司董事為來自台灣的陳畹蓁；西式食肆青衣城「THE STORY」暫沒資料顯示是否已轉手，但該店展示因「爐具維修」停業，有商場職員透露該店已十多日無營業。
據了解，曾屬鄧氏餐飲（Tang's Catering Group）旗下的5間餐飲品牌均有員工被欠薪。勞工處表示，已接獲該集團的僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。處方提醒如有僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。處方會提供適切協助。
星薈前副經理黃小姐表示，自7月起被拖欠薪金。在東海飲食集團工作3年、現於青衣「東海薈．拉斐特」任職的麥先生亦指被欠薪，估計有約30名員工未有獲發薪金，並已向勞工處求助。被問為何繼續留在該店工作，他形容是「騎牛搵馬」，若第一個月不出糧便會離職，又說「東海薈．拉斐特」已易手予一間台灣公司。
尖沙咀婚宴酒家「星薈」疑結業 消委會接8宗投訴 涉款逾60萬元尖沙咀星薈疑結業 鄧成波家族年半賣21個物業及銀主盤 涉資45億尖沙咀婚宴星薈疑結業 積金局：拖欠四個月強積金供款 涉過百人尖沙咀星薈突無營業 逾80準新人徬徨組苦主群組 海關接舉報尖沙咀婚宴食肆星薈被投訴拖欠員工薪金及解僱補償 勞工處接求助