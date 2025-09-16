尖沙咀星薈結業｜員工指30人被欠薪　勞工處接鄧氏餐飲員工求助

已故「舖王」鄧成波家族的鄧氏餐飲集團（Tang's Catering Group）旗下、主打婚宴的食肆尖沙咀「星薈」突然停業，集團另四間食肆已轉手或也無營業。勞工處表示，已接獲該集團的僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。有現職青衣「東海薈．拉斐特」的員工指，據他所知有約30名員工未有獲發薪金。



由已故「舖王」鄧成波家族公司持有、主打婚宴的尖沙咀星薈已停業一段日子。（廖雁雄攝）

鄧氏餐飲官方網頁今日(16日)顯示仍有5間餐飲品牌，除了停業的星薈，原來同集團的東海薈、海都酒家及東海薈．拉斐特，已於近期由一間名為「東港飲食集團」公司接手，公司董事為來自台灣的陳畹蓁；西式食肆青衣城「THE STORY」暫沒資料顯示是否已轉手，但該店展示因「爐具維修」停業，有商場職員透露該店已十多日無營業。

據了解，曾屬鄧氏餐飲（Tang's Catering Group）旗下的5間餐飲品牌均有員工被欠薪。勞工處表示，已接獲該集團的僱員求助，主要涉及欠薪及解僱補償。處方提醒如有僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。處方會提供適切協助。

有現職於青衣「東海薈．拉斐特」的員工指，據他所知有約30名員工未有獲發薪金。（廖雁雄攝）

星薈前副經理黃小姐表示，自7月起被拖欠薪金。在東海飲食集團工作3年、現於青衣「東海薈．拉斐特」任職的麥先生亦指被欠薪，估計有約30名員工未有獲發薪金，並已向勞工處求助。被問為何繼續留在該店工作，他形容是「騎牛搵馬」，若第一個月不出糧便會離職，又說「東海薈．拉斐特」已易手予一間台灣公司。