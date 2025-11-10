醫生謝偉業被指欠付合作夥伴逾4百萬　未依約還款　遭頒令破產

清晰醫療創辦人兼眼科醫生謝偉業，與一名姓莫人士持有的公司有合作協議，莫會轉介病人到謝的公司，謝的公司會支付費用。惟莫指謝未履行合約，並欠他逾4百萬元，去年申請謝破產。雙方後來達成和解，並簽下和解協議，謝答應分期還款。惟莫指謝後來未有依約付款，今年再申請謝破產。謝爭議與莫簽的協議不合法，故和解協議亦不合法，惟法庭未有接納其說法，向謝頒下破產令。



呈請人莫翠玉，向謝偉業提出破產呈請。

眼科醫生謝偉業被法庭頒令破產。（鄭子峰攝）

莫曾有協議會轉介病人到謝的公司

法官早前已頒下法令，今(10日)下判辭解釋因由，指謝創辦的清晰醫療，旗下的公司Saintford，曾和莫持有的5間公司，於2019至2021年間，簽下多份服務協議。莫的公司會把病人轉介到Saintford，Saintford會支付費用。

莫指謝欠付491萬但只還78萬

惟Saintford拖欠費用，而謝當時作為清晰醫療的大股東兼行政總裁，簽下契約，答應分期向莫還款，合共約480萬元，服務協議亦取消。惟謝之後未還款，莫去年指謝拖欠491萬元，向高等法院申請謝破產，謝之後還款78萬元。

曾達成和解謝答應分期還款

於2024年10月，謝和莫就破產案達成和解協議。謝先還50萬元，並會分3期還莫397萬元，莫遂撤回破產呈請。惟莫指謝未有付該397萬元，故於今年第二次申請謝破產。

謝指莫的協議不合法故和解協議亦不合法

謝的代表大律師早前反對法庭頒下破產令，質疑謝簽訂的契約屬誤導和不合法，認為謝與莫的第一次破產案的和解協議亦不合法。

官指和解協議對雙方都有約束力

惟法官指，謝未能解釋為何即使契約是無效，會令和解協議也不合法，而和解協議亦是由謝準備，屬另一份協議，以處理第一次破產呈請，且有謝和莫簽訂，對雙方都有約束力。法官認為謝未能提出可以爭議理據，頒令他破產。

案件編號：HCB 5599/2025