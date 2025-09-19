醫生謝偉業要求法庭向清晰醫療集團頒接管令　高院10.27聆訊

眼科醫生謝偉業與他曾任執行董事的清晰醫療集團再起訴訟，謝今(19日)再入稟高院，要求法庭向清晰醫療頒下接管令，並委派接管人去調查集團的財政等情況，法庭已定於10月27日處理相關申請。



原告謝偉業，被告清晰醫療集團控股有限公司。

眼科醫生謝偉業再向清晰醫療提法律訴訟。（鄭子峰攝）

入稟狀指，謝早前提出的另一民事訴訟提到，他發現集團多名董事局成員疑涉作出不當行為，他期後被撤銷其董事職位。謝今次入稟，要求法庭向該集團頒下接管令，希望能法庭能委派獨立人士，以調查及向法庭匯報集團的財政狀況。

謝早前就被撤職曾入稟

謝於今年8月29日曾入稟高等法院，指他在集團任執行董事期間，發現多名成員疑有失當及違反責任的行為，並展開調查。惟他覺被懲罰，遭董事局撤銷其董事資格。謝認為這決議無效，他在8月所提的訴訟中，要求復職及賠償。

清晰醫療強調決議合法合規

清晰醫療就謝早前謝所提的民事案回應稱，公司管理層是彙報了謝涉及多項未決的法律訴訟、破產呈請及其他可能存在債務清償問題的情況下，引用《公司章程》而撤銷謝的董事職務，強調董事會的決議是合法合規，並基於維護公司治理原則及全體股東權益的考量。

案件編號：HCMP 1627/2025