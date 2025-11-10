2警1男涉冒警欺詐　兩被告申擱置聆訊　指涉國安資料准閉門陳詞

兩名男警及一名退休人士涉冒充國安處人員，向男子表示接獲「廣東省國安處」消息，指他牽涉一宗詐騙案，要求對方交錢。3人各被控一項「串謀欺詐」罪，案件原定今（10日）在區域法院開審，控方指，首被告及第三被告有永久擱置聆訊申請，因可能涉及國安的敏感資訊，故共同申請將該部份改為不公開聆訊。暫委法官彭亮廷基於上述原因，認為法庭應持謹慎預防態度，接納情況符合有關條例，准該申請在內庭處理。



退休被告涉冒公職人員罪

被告李雪輝（58歲，退休人士）、鄧栩洋（30歲，報稱公務員）、莊港偉（46歲，報稱公務員），同被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年2月14日 至2022年5月24日期間在香港，串謀以不誠實手段詐騙張田同交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司，與中科創新產業投資有限公司之間的交易，正如三人向張虛假地表示他們是香港警務處國家安全處人員所表明。

首被告李雪輝，報稱退休人士，他有份申請擱置聆訊，並稱因陳詞涉國安資料，要求閉門聆訊。(資料圖片)

李另被控一項假冒公職人員罪，指他於2022年4月1日，在香港中環麥當勞道豪華閣22樓，假冒公職人員，即香港警務處國家安全處人員所。

指申請陳詞或涉國安敏感資訊

控方指，就有關首被告及第三被告的永久擱置聆訊，申請中的陳詞有可能涉國安敏感資訊，故認為以非公開形式處理較為合適。控方與兩被告均要求有關部份轉為不公開聆訊。

控方認為國安資料相當可能出現

控方續引用《刑事訴訟程序條例》指，雖然現在未有足夠資料反映與國安資料有關，但已有相當可能性（real likelihood）出現，認為有所擔憂，申請是出於預防性的考慮。控方續指，基於該條文所指的「其他正當目的」，若法庭覺得有需要，可命令以非公開形式進行審訊。

官認同應取謹慎態度

暫委法官彭亮廷考慮到該申請有機會觸及敏感的國安資訊，認為法庭應持有謹慎的預防態度，接納情況符合有關條例，批准永久擱置聆訊的申請以非公開形式進行，該申請完畢後再作進一步指示。彭官強調，會謹記刑事審訊應以公開的形式進行，並開放予公眾參與。

案件編號：DCCC1018/2022