政府飲用水風波｜海關加入調查　被告再申保釋被拒　明年1月再訊

政府採購內地飲用水疑被騙案，品牌「鑫樂觀音山」的供應商「鑫鼎鑫」，涉以不實資料欺騙物流署，意圖奪得政府辦公室飲用水合約，其公司六旬男董事被控1項欺詐罪，案件今（27日）於東區裁判法院再訊。控方指除警方外，海關亦正展開調查，稍後或會加控，並需時索取進一步法律意見，故申請押後案件至明年1月6日。男董事有保釋申請，裁判官林子康聽取陳詞後拒絕，被告繼續還押。



被告呂子聰。(廖雁鴻攝)

供應商「鑫鼎鑫」曾為政府部門供應品牌「鑫樂觀音山」飲用水。（廖雁雄攝）

被告呂子聰（61歲）於2025年4月25日在香港意圖欺詐並藉作欺騙，即向香港特區政府轄下政府物流服務署人員虛假地表示，即就「向多個政府部門供應瓶裝飲用水」投標所提交的資料及證明文件均屬真實、完整及準確，虛假聲稱其公司「鑫鼎鑫商貿有限公司」向各政府部門供應由「樂百氏（廣東）飲用水有限公司廣州分公司」生產的瓶裝飲用水，並藉此意圖中標，誘使政府物流服務署作出作為，即向「鑫鼎鑫商貿有限公司」批出價值5294萬元的標書，而導致「鑫鼎鑫」獲得利益，即得到價值5294萬元的標書。

案件編號：ESCC 2157/2025