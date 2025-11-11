港鐵何文田站A出口｜僅標示朗賢峰捱批　港鐵解釋按最近地標修改

港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙，有聲稱住於何文田站附近愛民邨的居民投訴及不滿何文田站A出口指示牌由原本「愛民邨/何文田邨」改為「朗賢峯」 。事件曝光後一日多，港鐵從善如流，涉事的指示牌由只有「朗賢峯 (ONMANTIN)」，今早（11日）已被修改，中文標示由左至右「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」三地方平排而列。



港鐵回覆查詢指，早前是因應出口地標的變化，而按照一般以出入口最近的地標/建築物以作標示的做法，而作出修改。港鐵留意到不同持份者對該出入口標示的關注，已作出修訂，以更全面地照顧不同市民的需要。



港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙，有聲稱住於何文田站附近愛民邨的居民投訴及不滿何文田站A出口指示牌由原本「愛民邨/何文田邨」改為「朗賢峯」 ，實政圓桌立法會議員田北辰亦在社交平台批港鐵「零政治智慧」，「離晒大譜」。（馬耀文攝）

港鐵：已修訂為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」

港鐵表示，留意到不同持份者對該出入口標示的關注，已進一步將標示修訂為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」，而A3及A4出入口指示牌則維持為「何文田邨/愛民邨」及「朗賢峯」，以更全面地照顧不同市民的需要。

港鐵稱，會繼續不時檢視站內標示及資訊，以反映車站周邊發展，為乘客提供清晰指引及附近地標及建築物等資訊。

田北辰讚更改指示牌：體現歷史先行、考慮愛民邨何文田邨居民感受

港鐵近日將何文田站A出口的懸掛天花板的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」，引起社會熱議。立法會議員田北辰亦在社交平台指，已即時向港鐵高層反映，要求盡快更改指示。至今早7時，他收到港鐵回覆，指示牌改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。

田北辰指，港鐵知道今次事態嚴重，已經引起不少社會關注，「港鐵仲識得將「朗賢峯」擺到最後，唔單止體現返「歷史先行」，仲考慮番何文田邨同愛民邨居民嘅感受。所以佢哋今次咁快改番嗰指示牌名實在值得超讚賞！」