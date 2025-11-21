人工智能｜逾200人出席華為雲論壇　張曼莉：大幅提升AI研發實力

「2025華為香港雲AI高峰論壇暨華為開發者大賽（亞太）頒獎典禮」周四（20日）在數碼港隆重舉行，聚焦AI產業化、數字基礎設施及AI生態協作三大方向，吸引逾200位企業領袖、合作夥伴及開發者參與。同場亦舉行華為開發者大賽（亞太）頒獎典禮，嘉許來自10個國家與地區的卓越開發者。



「華為香港AI生態聯盟」周四（20日）成立。（華為提供圖片）

創新科技及工業局副局長張曼莉致辭時表示，人工智能已成為驅動全球產業轉型的關鍵力量，2025年《施政報告》中明確將人工智能列為香港未來重點發展產業，政府正透過多項措施全力推進AI發展，包括設立「AIR@InnoHK」創新香港研發平台，推出「前沿科技研究支援計劃」，成立香港人工智能研發院，以及多管齊下壯大本地研究及創科人才庫，大幅提升本地AI研發實力，為開發各類AI應用奠定基礎。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，政府正透過多項措施全力推進AI發展。（華為提供圖片）

華為雲亞太區總裁尚海峰指出，香港憑藉「背靠國家、聯通世界」的獨特優勢，正成為中國AI生態走向全球、國際創新進入內地的天然「十字路口」。他強調香港透過AI+戰略，促千行萬業智能化轉型。

在會上，數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港正積極拓展及深化與華為等科技企業合作，推動人工智能與雲端技術的研發與應用；同時透過技術培訓、資源共享及全球網絡，培育人才、加速創新，助力香港成為國際AI與創科樞紐。

香港理工大學協理副校長（內地研究拓展）董澄擔表示，校方與華為雲將繼續在前沿技術與科研等領域深化合作，並透過華為雲的全球網絡鏈接國際產業資源，推動創新科研成果更廣泛地服務社會。

在「深化AI協作」專題環節，華為雲香港業務總經理張澤分享企業有效運用AI的三個關鍵：高質量的數據基礎，全生命周期安全防護，可持續發展的能力。他同時展示華為雲與本港各界攜手合作的多個成果，包括優化華潤隆地等商業地產數智化營運效率；協助香港天文台將天氣預報由7天延長至15天；以及將應用AI技術於本地軟殼蟹養殖產業等。

論壇尾聲舉行華為開發者大賽（亞太）頒獎典禮，嘉許表現卓越的開發者團隊。今年賽事吸引來亞太10個國家及地區近千名開發者參與，累計提交192份作品。參賽作品緊貼產業脈動，金融賽道聚焦智能理財、信用評分與普惠金融；公共事業賽道則深入醫療健康、災害應對與智慧交通等領域。香港團隊 EvoClass Nexus 憑藉AI教育平台問鼎「公共事業賽道」賽道；菲律賓團隊 Sproutshk 則以其AI理財應用在「泛金融賽道」賽道奪冠。