美團CEO全員信：過去一年服務7.7億用戶　Keeta在港穩居市場首位

美團（3690）首席執行官王興發佈全員信，慣例用於中秋祝福。信中表示，過去一年，公司服務了7.7億用戶、1,450萬年活躍商戶，月均連接了336萬騎手，即時零售日訂單峰值突破了1.5億單。



在出海業務方面，其續指，目前Keeta在香港穩居市場首位。在沙特位列前三，今年將繼續開拓巴西等國際市場。公司股價現挫0.3%，報102.7元。



首季高頻騎手平均收入可達萬元人民幣

王興在信中指出，業務增長同時，為騎手增加了更多保障。2025年一季度，美團高頻騎手平均收入7,230至10,100元人民幣，比去年末增長了12%。同時，美團騎手養老保險補貼今年將推至全國，覆蓋全部類型騎手。

此外，公司致力於讓「送外賣」成為收入穩、保障全、有未來的職業，充分發揮「穩就業」的社會價值。我們正建設超過1,000個騎手之家作為休憩場所。今年成立的騎手「同舟基金」，將為騎手及其家人們提供醫療、教育保障。

美團Keeta

Keeta在港穩居首位 沙特位列前三

美團稱，繼續拓展零售邊界，創新服務國內外更多區域更多用戶。目前，Keeta在香港穩居市場首位。在沙特位列前三。今年將繼續開拓巴西等國際市場，稱美團覆蓋的地方，即使零售都迅速成為居民生活的重要部分。

今年「6.18」期間，公司指，超過1億國內用戶體驗了閃購服務，在沙特，Keemart在20分鐘內就將新鮮果蔬送至用戶手中。