一周逾40釣魚騙案涉款$300萬　有人誤信假冒Foodpanda及Keeta短訊

過去一周，警方接獲逾40宗釣魚騙案，涉款逾300萬元。當中「假冒平台客服」騙案禁之不絕，近日演化出假扮外賣平台發送短訊騙錢。有市民收到假冒Foodpanda的釣魚短訊，內容聲稱「您的訂單已確認，扣款XX元」，並附有一個可疑電話號碼。由於事主當時剛完成訂餐，察覺扣款金額與實際消費不符，於是主動聯絡釣魚短訊內的電話號碼。



電話由假冒平台客服的騙徒接聽，訛稱受害人訂了為期一年的訂餐計劃，每月將自動扣款數百元。受害人誤以為自己在官方平台訂餐時按錯，所以向騙徒要求取消方案，騙徒隨即以協助「取消訂單」為藉口，指示受害人透過「支付寶香港」轉帳至3個指定支付寶帳戶。受害人在騙徒步步引導下，全程依從指示操作，直至收到第一個轉帳訊息時才如夢初醒，最終損失逾7萬港元。



另外，亦有人接獲假冒Keeta的釣魚短訊，被人以類似手法行騙，最終受害人損失逾4,000元。

警方提醒市民提防假冒外賣平台的釣魚短訊，以免被騙去金錢。（CyberDefender 守網者fb）

警方在「守網者」facebook指出，不少人的手機「短訊收件箱」內存有舊記錄，相同暱稱的短訊會被自動放入同一短訊收件箱內。當騙徒冒名發出各種釣魚短訊時，真假短訊就會放在一起。警方提醒市民：

．切勿隨意回撥來歷不明短訊內的電話號碼

．鼓勵更多行業積極參與登記制，以有效提升短訊的安全性和可信度

．定期將「短訊收件箱」內存舊記錄清除

．當收到任何短訊都應提高警惕，切勿開啟或點擊來歷不明電郵或訊息內的超連結

．在任何情況下，不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料

．如有懷疑，應透過官方渠道查證，亦可到守網者網站使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險