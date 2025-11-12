張達明被指向郭榮鏗洩密需作紀律聆訊　張指程序不當　提覆核敗訴

香港大學法律學院前首席講師張達明，被指任律師會理事期間，在未獲授權下公開律師會的內部文件，理事會認為其行為涉失當，把事件轉交律師紀律審裁組展開紀律聆訊。張不滿理事會轉交紀律審裁組的決定，指違反既定程序，提出司法覆核。高等法院法官高浩文今（12日）頒判辭，認為轉交的決定非程序不公，又指理事會亦知道事件敏感，力求公平處理事件，裁定張敗訴，並頒令他需支付理事會的訟費。



申請人為張達明，答辯人為香港律師會理事會，律師紀律審裁組被列為利益關係方。

港大法律學院前首席講師張達明。（資料圖片 / 張浩維攝）

張達明被指曾把律師會「會長的信」轉發予郭榮鏗，被會方認為失當，要轉交紀律聆訊。（資料圖片）

張被指曾把會長的信轉發郭榮鏗

本案共涉及兩事件，首宗事件為時任立法會議員郭榮鏗於2020年3月表示，曾就業界紓困措施，聯絡律師會。律師會準備透過刊登「會長的信」澄清郭並聯絡律師會，惟張涉在「會長的信」發給會員前，把內容轉發郭。

另透露理事會在一議題非全體通過

第二宗事件發生於2020年5月，有傳媒報道稱時任律師會會長彭韻僖，為理事侯選人拉票，理事會發聲明澄清。張達明在Facebook 指，該聲明獲理事會「大比數通過」，即使有人對事件有不同看法，所有理事都須集體負責。理事會於2021年4月把兩宗事件轉交紀律審裁組。

張認為理事會做法違反既定程序

惟張質疑，理事會把事件轉交紀律審裁組，而非先交予調查委員會及審查及紀律常務委員會，違反既定程序。

官認為理事會知事件敏感力求公平處理

法官在判辭則指，若有合理理據，理事會可把投訴轉交紀律審裁組。理事會是次把事件轉交紀律審裁組，並無程序不公，並認為理事會知道事件敏感，力求公平處理事件。此外，轉交決定是經過獨立小組的程序，此舉足以扺消有理事會成員對張態度強硬的風險。

張有機會透過律師作陳述

此外，張達明亦質疑，理事會既屬事件的投訴人，亦為受害人，涉及利益衝突，理事會把事件轉交紀律審裁組，屬表面偏頗。法官則指，轉交決定經過獨立小組公平、公平和獨立的程序，張有機會透過代表律師作出陳述，並不認同轉交決定屬表面偏頗。因此裁定張敗訴，並頒令他需支付律師會的訟費。

案件編號：HCAL529/2022