流感｜英基港島中學男生染甲流併發休克嚴重　7參加宿營同學中招

衞生署衞生防護中心今日（12日）公布，一名就讀英基港島中學的11歲男學生，感染甲型流感併發休克，在私家醫院留院治理，目前情況嚴重。病人在11月3日至7日參加宿營活動，7名同級同學快速抗原檢測證實對甲型流感呈陽性反應，中心已派員巡視該校，已建議校方實施感染控制措施，並會對該校進行醫學監察。



11歲就讀的英基港島中學的男童感染季節性流感，需留院治理，目前情況嚴重。（英基港島中學網頁圖片）

衞生防護中心表示，接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的11歲男童。他在11月7日開始出現發燒及咳嗽帶痰，情況一直持續，其後11月10日出現暈眩，遂到私家醫院求醫，需留院治理，目前情況嚴重。

男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。他尚未接種2025/26季度流感疫苗，最近不曾外遊，他家居接觸者暫時沒有出現流感樣病徵。

9名曾參加宿營活動同級同學有病徵 7人快測確診甲型流感

初步調查顯示，男童於11月3日至7日參加學校舉辦的宿營活動，9名同級同學陸續在11月6日至11日出現流感樣病徵，其中7人經快速抗原檢測證實對甲型流感呈陽性反應，全部病況輕微，毋須入院。中心已派員巡視該校，已建議校方實施感染控制措施，並會對該校進行醫學監察。

今個夏季流感季節暫錄得18宗兒童染流感嚴重個案

中心表示，計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得18宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括一宗死亡個案。在本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後錄得的九宗個案當中，只有一人曾在發病前四天接種本年度季節性流感疫苗，而接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，所以該個案未能受到疫苗保護。

中心總監徐樂堅醫生表示，最新的監測數據顯示，流感活躍程度在10月最後一周開始回落，但仍然處於較高水平；但隨着天氣轉涼，不排除活躍程度仍可能會有反覆。他指根據過往經驗，香港冬季流感季節大多在1至3月出現，因此不排除明年初會出現冬季流感季節。