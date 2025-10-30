流感｜衞生署料未來幾星期仍活躍　污水病毒監測計劃將涵流感病毒

衞生署衞生防護中心今日（30日）表示，本港現時流感活躍度仍然維持在較高水平，學童是最為受影響的群組。中心呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，預防流感及其併發症，並減低重症及死亡的風險。



中心指，為進一步加強監測本地季節性流感的能力，中心的「全港性污水病毒監測計劃」將涵蓋季節性流感病毒，以提升監測及預警能力，從而適時制訂公共衞生應對措施，更全面保障公眾健康。



本港正處於流感高峰期，衞生署署長林文健早前到部分學校視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排。（衞生署圖片）

中心最新監測數據顯示，過去一周（10月19日至25日），呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為12.01%，與前一周錄得的11.84%相若，並已超越今年初冬季流感季節最高一周的10.54%。

中心指，學校或院舍的流感樣疾病爆發個案維持在較高水平，九月開學至昨日，涉及學校爆發流感的個案共有693宗，包括幼稚園／幼兒中心（73宗）、小學（376宗）及中學（244宗）。由九月開學至今，共有16宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案，年齡介乎11個月大至17歲，其中11人過往的健康狀況良好。

中心總監徐樂堅醫生指，按目前流感活躍程度和趨勢分析，流感活躍程度在未來幾星期仍會維持在較高水平。他又指，香港的冬季流感季節大多在1月至3月期間出現，今次夏季流感季節有可能與下一個冬季流感重疊，導致因感染流感而住院的人數較以往更多。他呼籲所有年滿6個月或以上的人士盡快接種疫苗，特別是高風險群組，例如長者、兒童，及患有慢性疾病和免疫抑制的成年人。