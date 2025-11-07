流感｜聖公會呂明才中學13歲男童情況嚴重　同級4人現呼吸道病徵

衞生防護中心今（7日）公布，接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名13歲男童，就讀於香港仔華富邨聖公會呂明才中學。他於昨日（6日）被送到瑪麗醫院兒童深切治療部留醫，目前穩定。患者的4名同級同學近日出現呼吸道病徵，其中一人需留院治理，但已康復出院；另外3人則病況輕微。中心指，由9月開學至今，有17宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案，患者年齡介乎11個月大至17歲。



聖公會呂明才中學（資料圖片）

衞生防護中心表示，接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的13歲男童，就讀於香港仔華富邨聖公會呂明才中學。他在10月24日開始出現發燒，情況一直持續，至10月29日出現咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，於11月1日到私家醫院求醫，需留院治理。他於昨日（6日）被送到瑪麗醫院兒童深切治療部留醫，目前穩定。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應。

該名男童一名家居接觸者近日曾出現流感樣病徵，現已康復。他的四名同級同學近日出現呼吸道病徵，其中一人需留院治理，但已康復出院，其鼻咽拭子樣本同樣證實對甲型流感呈陽性反應。其餘三人病況輕微，無需入院。中心已建議校方實施感染控制措施，並會對該校進行醫學監察。

衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片/黃浩謙攝）

中心總監徐樂堅表示，本港正值夏季流感季節，流感活躍程度自9月初起持續攀升，10月中達到高位，並維持在高水平。最新的監測數據顯示，活躍程度在十月最後一周開始回落，呼吸道樣本陽性百分比由十月中約12%降至8.73%，公立醫院流感入院率亦由每萬人口0.89宗降至0.53宗。按目前趨勢分析，未來幾星期流感活躍程度預計仍維持較高水平。

中心提醒，高危人士到人多擠迫的地方逗留時，應佩戴外科口罩。任何人士出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診，同時考慮應否上班或上學。當局亦提醒學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗。