流感｜H3N2病毒變異疫苗效用打折扣？　衞生防護中心︰具保護作用

夏季流感季節仍未結束，英國劍橋大學研究發現，甲型流感病毒H3N2樣本出現7處變異。港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅今早（12日）曾表示，病毒變異後疫苗防護作用將「打折扣」，但打針仍是最有效的防護方式。



衞生防護中心總監徐樂堅今晚表示，帶基因突變的H3N2病毒株近期在本港也有出現，但目前無證據顯示引致病人的病情更嚴重，又引述英國衞生安全局的數據強調，季節性流感疫苗對變異病毒株H3N2仍具保護作用，例如對2至17歲兒童預防入院的有效率達75%。他表示本港近日天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍有所反覆，呼籲市民盡快接種季節性流感疫苗。



▼9月15日 醫務衞生局及醫院管理局高層打流感疫苗▼



+ 16

孔繁毅︰病毒變異後與疫苗防護作用「打折扣」

英國劍橋大學病原體進化中心研究發現，甲型流感病毒H3N2樣本出現7處變異，港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅今早在港台節目《千禧年代》表示，病毒變異後與現在的疫苗出現少許的不吻合，令防護作用「打折扣」，但仍是最有效的防護方式。

徐樂堅：本港錄得帶基因突變的H3N2病毒株

衞生防護中心總監徐樂堅晚上發文指，全球多個地區今年提前出現流感季節，例如日本、韓國和英國等，惟本港今年夏季流感季節較以往出現的時間遲，目前仍處於夏季流感季節，另外帶基因突變的H3N2病毒株近期在本港和不少地區出現，但目前沒有證據顯示該病毒株會引致病人的病情更嚴重。

港大內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片／張浩維攝）

徐樂堅︰季節性流感疫苗對H3N2抗原漂移病毒具保護作用

徐樂堅解釋，季節性流感病毒不時出現基因轉變，從而衍生新的亞分支，假如關鍵基因出現突變，有可能導致抗原漂移情況，屬於預期之內，每隔一段時間便會出現，因此世界衞生組織及各地的國家流感中心，包括香港衞生防護中心公共衞生化驗服務處，一直在監測季節性流感病毒的流行情況及演變，世衞更每年按病毒分析數據，建議下一季流感疫苗應包含的病毒株。

徐樂堅又指，流感疫苗對不同但有關聯的病毒株有一定程度的交互保護，英國衞生安全局昨日（11日）公布當地最新數據，超過80%經檢測確診流感患者的病毒屬H3N2亞型，雖然當地現時流行H3N2病毒出現抗原漂移，但今季使用的流感疫苗對2至17歲兒童預防入院的有效率仍達75%，對成人的有效率則為40%，顯示接種流感疫苗仍然為大眾市民，特別為兒童提供充足的保護，大大減低住院的風險。

季節性流感疫苗對H3N2抗原漂移病毒具保護作用。（資料圖片／黃浩謙攝）

本港天氣轉涼不排除流感反覆活躍 明年初起冬季流感季節

徐樂堅呼籲所有年滿6個月或以上的人士，包括高風險群組，例如長者、兒童，及患有慢性疾病和免疫抑制的成年人，除個別有已知禁忌症人士外，應立即接種季節性流感疫苗。除了透過政府的各項計劃，市民亦可以聯絡家庭醫生安排接種。

徐樂堅引述最新的監測數據指，流感活躍程度在10月最後一周開始回落，但仍然處於較高水平，隨着本港天氣轉涼，不排除活躍程度可能仍有反覆，根據過往經驗，香港冬季流感季節大多於一至三月出現，因此不排除明年初會出現冬季流感季節。

今年9月開學至今，已有約1,700間學校舉行外展活動。（資料圖片）

衞生防護中心籲家長安排子女參加流感疫苗接種

徐樂堅續指，隨着流感活躍程度回落，加上不少學校已舉行流感疫苗學校外展活動，學校呈報的流感爆發個案近期大幅回落，呈報數目由10月中的169宗高峰，下降至上周的61宗。9月開學至今，已有約1,700間學校舉行外展活動，高於上季度同期約1,400間，另外共超過2,220間學校，將在本月底或之前舉辦。

徐樂堅希望社會各界攜手呼籲家長安排子女參加流感疫苗接種，並教導家長接種疫苗的重要性，以推動更多幼童接種疫苗，提高覆蓋率，加強保障小朋友。