全運會｜馬術賽場首設馬醫院　港隊何苑欣馬術個人賽第七名

全運會馬術賽事今日（12日）在深圳舉行，馬會馬術隊成員何苑欣及由馬會贊助馬匹「Lord Sandro K」代表香港出戰盛裝舞步個人賽的，在個人預賽排名第五、並晉身今日決賽，最終以66.935分的成績完成賽事。



另外，今屆全運會馬術賽事首次在賽場設立馬醫院，內設手術室及血液檢測實驗室，由香港賽馬會為馬術賽事提供技術支援及專業臨床獸醫服務。



香港騎手何苑欣與馬會贊助馬匹「Lord Sandro K」在盛裝舞步個人賽獲得66.935分，位列第七名。（馬會提供）

香港賽馬會主席廖長江（前排左）和行政總裁應家柏（前排右）向十五運會馬術賽事盛裝舞步個人賽的獲獎運動員頒發獎牌及紀念品。（馬會提供）

第十五屆全運會馬術賽事今日（12日）在深圳光明國際馬術中心舉行，馬會馬術隊成員何苑欣代表香港出戰盛裝舞步個人賽、其馬匹「Lord Sandro K」由馬會贊助，先在個人預賽以排名第五晉身決賽，最終以66.935分的成績、第七名完成。

馬會主席廖長江及行政總裁應家柏到深圳為盛裝舞步個人賽頒獎，並為支援團隊打氣。

全運會馬術賽事首設賽場馬醫院 設手術室、血檢

在馬會支持下，今屆全運會馬術賽事首次在賽場設立馬醫院，設有手術室及血液檢測實驗室。馬會亦派出龐大的專家團隊，包括獸醫、馬術運動及設施管理專家、釘甲匠等，為馬術賽事提供技術支援及提供專業臨床獸醫服務。

而馬會賽事化驗所更獲國家體育總局反興奮劑中心委託，負責化驗參賽馬匹的尿液及血液樣本，檢查牠們曾否使用可影響表現的運動禁藥。馬會賽事化驗所是全球僅五間獲得國際馬術聯合會(FEI)認可的化驗所之一。