全運會游泳｜何詩蓓闖200米自由泳決賽　明晚7時13分力爭全運首金

香港游泳代表何詩蓓（Siobhán Haughey）首度出戰全運會，今晚（12日）在女子200米自由泳準決賽再度亮相，結果何詩蓓游出1分56.73秒獲小組第2，以總成績第2名順利晉級明晚7時13分舉行的決賽。



何詩蓓在200米自由泳準決賽第2組登場，第5泳道出戰，何在50米以27.54秒第三名觸池，並之後追上並以第二名觸池，時間為1分56.73秒。（分段時間：27.54秒／56.90秒／1分26.70秒／1分56.73秒），以總成績第2名晉身明晚的決賽。首名晉決賽的廣東李家萍，她游出1分55.81力壓何詩蓓奪小組首名。

另一港將馬紫玲同一組賽事則游出2分0.5秒，未能再進一步。

何詩蓓出戰200米自由泳。（全運會）

進入決賽後，何詩蓓最大勁敵為河北的李冰潔，她在第1組準決賽以1分57.73秒首名觸池，以總成績第3名晉決賽。

全運游泳項目第3天，今早在200米自由泳初賽第3組登場，Siobhan在第4泳道出戰，項目亞洲紀錄正是她保持的1分53.92秒。何詩蓓在50米以27.5秒率先觸池，並以由頭放到尾姿態獲小組第一名，時間為1分58.98秒。（分段時間：27.5秒／57.69秒／1分28.28秒／1分58.98秒），以總成績第3名晉身今晚的準決賽。

何詩蓓今次會出戰4個個人項目，包括50米蛙泳及50米、100米及200米自由泳，她指出，「我好少在大比賽游50自，希望睇吓會唔會游到好成績。」

11月12日／0909／女子200米自由泳初賽（第3組）︱2004／準決賽

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽