彩虹邨謀殺案｜被告稱拿牛肉刀時事主衝來　不明為何揩到就「瓜」

六旬漢涉在彩虹邨住所殺死債仔案，今（13日）在高等法院續審，控方庭上播放被告被捕後的錄影會面。他指事主當日到其單位還錢，當時其11歲兒子亦在家。事主到步後拿起其工具吸毒，原稱還款1.2萬元，卻只給他9千元，被告便拿起牛肉刀威嚇，怎料事主衝向他，牛肉刀便插中事主身軀，他見事主受傷後六神無主，便向警稱事主「整親」。他得知事主去世後，腦海一片空白，不明白：「點解揩到就會瓜。」



被告趙忠原，63歲。他被控於2022年2月11日，在黃大仙彩虹邨紅萼樓某單位謀殺許文達（40歲）。

被告趙忠原稱事主許文達原本到其單住還錢。(資料圖片)

案發地點在彩虹邨紅萼樓的單位。(資料圖片)

警員有到案發單位調查。(資料圖片)

指許共借了他約1.95萬

被告被捕後，和警員進行錄影會面。他在會面時透露，他原本為地盤散工，因頸部受傷未再工作，領取傷殘津貼為生。他和妻子及一名11歲兒子居於涉案單位。

被告續指，認識事主許文達一年多，許是其朋友，許在另一個地盤工作，兩人因而認識，之前沒有結怨，但許多番問他借錢，合共借了他約1.95萬元。

許到步後拿被告的吸毒工具吸毒

案發日下午近5時，許到被告的單位還錢，當時被告的兒子亦在單位。被告指，他和許都有吸食冰毒，許當時拿取被告的吸毒工具吸毒。

許之後在其單位的廚房還錢，表情「好得戚」，謂：「畀啦、畀你啦。」許又表示先還9000元，之後再還餘款。被告感不滿，指許早前時表明會還1.2萬元，現只還9000元，許回應：「唔喺唔還，無錢呀嘛。」

見事主中刀驚到不得了

被告稱為威嚇許，便拿出牛肉刀，本來坐著的許見狀便起身衝向被告，該牛肉刀插中許的右邊膊頭近鎖骨位置。許中刀後稱：「唔好走、你衰……」又叫被告召喚救護車。被告形容他當時：「驚到不得了」、「我都亂哂籠」。他一邊致電報警，表示有人：「整嘢整親…我唔知佢整乜嘢……」一邊按住許的傷口。

送許往醫院時六神無主

被告又叫兒子向鄰居求助，被告一名朋友亦到其單位。救護員和警員先後到達，被告向警員指許是：「整嘢時整親。」亦和警員一同乘搭救護車到醫院。被告稱他當時六神無主，並說：「點解會咁樣(講)，自己都唔明。」其後，他得知許去世，腦海一片空白，不明白：「點解揩到就會瓜。」

案件編號：HCCC2/2024