今日新聞8分鐘｜可疑漢持刀亂舞｜何伯何太涉互毆案何太終上庭

有片｜元朗時裝店起火 警持滅火筒衝近撲救 網民笑言「燒衣」

元朗發生火警。今日（12日）下午4時51分，警方接獲多人報案，指青山公路—元朗段163號一連鎖時裝店舖起火冒濃煙，並一度傳出爆炸聲。消防到場開喉灌救，於7分鐘內將火救熄。火警中初步無人受傷，警方及消防正調查起火原因。

網上影片可見，涉事時裝店為Baleno，門外煙霧瀰漫，多人駐足旁觀，有濃煙及火舌不斷從樓上簷篷、近冷氣機位置竄出，有網民笑稱：「燒衣！但咁足料就少見d（啲）！」。其後，有警員跑至現場疏散市民，又手持滅火筒嘗試撲救但不果。片中傳出一把男聲稱：「嘩！啲警察噴水喇，得唔得？唔得啦，佢（火）成個單位衝出嚟，可能係個倉都唔定，明火呀！（交畀）消防員啦，（滅火筒）搞唔掂呀。真係大鑊呀！」

另一段讀者提供的影片可見，消防員到場將火救熄，有人大叫：「哎呀啲衫呀！啲BB衫呀！啲衫冇晒啦！」

黃埔花園運菜貨車疑貨斗太高撞冧棚架 女子遭跌落竹枝擊傷頭部

紅磡發生棚架塌下傷人案。本周三（12日）晚上約11時，據報一輛重型貨車，在紅磡道黃埔花園2期錦桃苑6座近商場對開內街，意外撞向一個棚架。事故引致棚架部份竹枝跌落，剛好擊傷一名年約50歲女子。她頭部受傷，救護員接報到場，為女傷者提供初步治理，隨後由救護車送往伊利沙伯醫院，進行進一步治療。就現場所見，涉事貨車撞跌整個棚架，棚架壓在貨車車頭位置。

新清水灣道九巴失事「騎」路中石壆 車轆凌空 現場交通擠塞

今日（13日）上午8時許，一輛九巴27號線沿新清水灣道駛往利安道時，懷疑失控剷上路中分隔石壆，車頭擱在石壆上，最前兩邊車胎凌空。幸事件中無人受傷，乘客疏散落車，大批交通警及救護員到場處理。巴士公司及警方正調查事故原因。

長發商場可疑漢持刀亂舞 男途人走避不及被割傷 警持盾噴椒制服

青衣發生持刀傷人事件。周四（13日）凌晨1時16分，警方接獲多個報案，指一名男子在長發商場對開大叫，並持刀亂舞。當時有一名男途人行經上址，見到持刀男即轉身離開，但不慎跌倒在地上。持刀男上前用一把長約30厘米的生果刀襲擊，該名39歲姓梁男途人手部及耳受傷，其後該名持刀男聽到其他途人大叫後，便馬上逃走。

警員到場後，持刀男拒絕合作，人員口頭警告不果，以胡椒噴霧將其制服。疑犯39歲姓徐，涉嫌「傷人」將他拘捕扣查。案中兩人均清醒，被送瑪嘉烈醫院治理。據了解，疑犯有精神病紀錄，與受害人不認識，襲擊原因仍在調查中。

何伯何太涉互毆案 何太上庭應訊謂：頭都係好暈 案明年再訊

接受電視台訪問後成城中熱話人物的何伯與何太葉秀定，兩人疑在屯門住所的升降機大堂打鬥，雙雙被控蓄意傷人罪。何太早前稱因精神問題留院未有應訊，何太今（13日）到區域法院應訊，她未有法律代表，法官陳廣池關注其精神狀態，她回應指：「頭都係好暈。」控方稱，暫不考慮把案件分拆，陳官將案件押後到1月13日再訊，屆時將與何伯一同提訊。被告准以原有條件保釋。案件吸引大量市民旁聽，公眾旁聽席近乎滿座。

黃明志涉謝侑芯命案 獲保釋離開警局照片曝光

馬來西亞媒體11月13日引述吉隆坡警方報道，早前被捲入台灣網紅謝侑芯命案的大馬歌手黃明志已獲准以警方擔保形式暫時保釋。有大馬媒體拍到黃明志離開金馬警區總部。

美國眾議院投票通過臨時撥款法案結束政府停擺 特朗普同日簽法案

美國眾議院11月12日正式投票通過臨時撥款法案，將為聯邦政府提供資金直至明年1月30日，結束長達40多天的政府停擺。白宮最新表示，總統特朗普將於周三晚上簽署法案。

隱形無人戰機「玄龍08」首亮相 與有人戰機協同飛行

2025年11月11日是中國空軍成立76周年，在空軍推出的主題微電影《夢遠》中，出現了一架名為「玄龍08」的大型飛行器，與殲-20等2架戰機組成3機編隊，協同作戰。《央視軍事》報道，這是中國空軍有人無人協同畫面首次亮相。

蘇州永慶寺突發大火 文昌閣被焚僅剩框架 官方：非歷史建築

11月12日，蘇州永慶寺突發大火，木質結構建築瞬間被大火吞滅，目前雖已撲滅明火，但樓體已全部被毀僅剩框架。據當地最新通報，火災未造成人員傷亡，亦未對周邊林區造成影響；經初步調查，此次火災係遊客使用香燭不慎引發。