港鐵︰因應更具代表性地標落成更新指示牌　九龍灣站將檢視及處理

港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙，近日有愛民邨居民投訴不滿何文田站A出口的天花板指示牌，由原本「愛民邨／何文田邨」改為「朗賢峯」，事件曝光後立即引起全城關注，港鐵其後將該指示牌改為「何文田邨／愛民邨／朗賢峯」並列標示。



對於港鐵就指示牌標示的準則，港鐵今日（13日）回應指，一般會優先考慮顯示出入口最近的建築物，因應是否有更具代表性的地標或公共服務設施的落成，而作出相應更新，當中何文田站A出口便是按照最近的建築物，而更新成「朗賢峰」。港鐵將繼續檢視車站內的標示及資訊，加強與持份者的溝通。



至於九龍灣站B出口的指示牌由「淘大花園」改標「東九文化中心」也受到熱烈討論。港鐵回應指，2024年7月份因應東九文化中心落成，而更改該指示牌，同樣將會檢示並適當處理。



港鐵早前將何文田站A出口懸掛的天花板指示牌，由原本標示的「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。（資料圖片／洪芷菁攝）

事件引起社會關注後，何文田站A出口懸掛天花板的指示牌，11月1日由「朗賢峯 」改成「何文田邨／愛民邨／朗賢峯」。（資料圖片／馬耀文攝）

港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙，有愛民邨居民日前投訴何文田站A出口指示牌由原本的「愛民邨／何文田邨」改為「朗賢峯」，事件立即引起社會廣泛討論。涉事指示牌一日後由「朗賢峯」改為「何文田邨／愛民邨／朗賢峯」，三個地方並排標示。

燈箱指示牌旨在方便選擇最適合的出入口往目的地

港鐵今日表示，每日服務超過500萬人次乘客，車站的各項標示及指示，包括出入口指示牌、指南、街道圖，以及車站出入口天花位置的燈箱指示牌等，旨在為乘客提供清晰簡潔的資訊，方便乘客選擇最適合的出入口前往目的地。

九龍灣站B出口的指示牌從以往的「淘大花園」改為剛揭幕的「東九文化中心」。（資料圖片／林子慰攝）

港鐵又指，隨着周遭環境的變化和地區發展，指示牌會不時作出更新，若以車站出入口天花位置的燈箱指示牌為例，一般會優先考慮顯示出入口最近的建築物，因應是否有更具代表性的地標或公共服務設施的落成，考慮不同類別乘客的使用情況等，而作出相應更新。

何文田站A出口僅標示朗賢峰 港鐵︰按該出入口最近的建築物更新

港鐵並回應事件指，早前何文田站A出口的燈箱更新為「朗賢峰」，是按照該出入口最近的建築物而更新，同時亦保留A3出入口指示牌的「何文田邨／愛民邨」。由於留意到不同持份者對該出入口標示的關注，最近已修訂為「何文田邨／愛民邨／朗賢峯」，至於A3及A4出入口指示牌則分別維持「何文田邨／愛民邨」及「朗賢峯」。

朗賢峯有專屬升降機直達港鐵何文田站A4入口。（資料圖片）

九龍灣站指示牌改標東九文化中心惹爭議 港鐵︰去年落成而更改 將適當處理

港鐵強調，車站內的指示目的為不同乘客提供清晰易明的資訊，以便利出行，公司深明因應城市的發展變遷，車站的運作需要及乘客習慣也有所改變，不同使用者對車站設施亦有不同訴求。

港鐵將繼續檢視車站內的標示及資訊，以反映車站周邊發展，過程中並加強與持份者的溝通，繼續為市民提供高水平鐵路服務。至於2024年7月份因應東九文化中心落成而更改的九龍灣站B出口燈箱指示牌，港鐵也一併檢示，並作出適當處理。