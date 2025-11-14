游泳教練涉游班非禮女學員　官稱不能排除事主過敏　裁罪名不成立

曾任特約演員的游泳教練陳仲維，涉於2024年任教游泳班時，以手掌掃胸一46歲女學員的臀部，他否認非禮，案件今（14日）於九龍城裁判法院裁決，暫委裁判官布喜后裁決時指，被告是游泳教練，教授泳術時身體難免有觸碰，不能排除是X過度敏感而認為被告非禮，故裁定被告罪脫。被告散庭時與親友在庭外展示「清白」、「無罪」的標語。



被告陳仲維（61歲，游泳教練）否認1項非禮罪，指他於2024年6月21日，在紅磡大環山游泳池非禮女子X。

被告陳仲維(中)脫罪後，與親友在庭外展示「清白」、「無罪」的紙張。(陳蓉攝)

陳仲維17歲時已成為香港游泳代表，曾為香港出戰亞運會、英聯邦運動會及泛亞太平洋游泳賽。

陳仲維亦一名特約演員，曾參演不同的影視作品。

X稱覺被壓胸後見被告笑

事主X早前供稱，她當日練習水中呼吸及手部動作時，感到有手掌大力壓其右胸，並拉到左邊，維持2至3秒。她返回水面後，見被告在她左邊看着她笑，她認為被告不懷好意，且附近除被告沒有其他人，她認為被告當時的眼神似有不好的意圖。

覺臀部被篤覺得是硬的

X稱她當時90度彎腰站立，臀部翹起向外，雙手扶住池邊，被告再用下體先後觸碰其兩邊臀部。她感到被告下體興奮勃起，然後再「篤」落去，並覺得是硬的，同樣維持2至3秒。她便借故稱耳朵進水要休息，她指被告當時不斷說：「呢一個池呢就我大晒嘅，所有女人都鍾意佢（我），我嘴你就嘴你啦，你走唔甩。」

官質疑X在池中央大可以上水

暫委裁判官布喜后裁決時指出，性罪行的案件指控容易反駁難。X可以仔細交代非禮細節，亦可合理解釋為何案發後3日才去報警。但X指被告在泳池以很大的聲量罵她：「我嘴你就嘴你啦，你走唔甩。」布官認為泳池是公眾地方，有其他人在場，難以置信被告會如此瘋狂，膽大包天地說出這些話。

此外，既然X當時已到了泳池中央，大可以上水，但X卻選擇留在泳池半小時，繼續練水及與其他學員閒談，被告可以走近，令人費解。

X說法與證人Y說法有多處差異

布官又指， X的講法與身近投訴人Y的有說法有出入，如她對Y稱只感到被觸摸，但庭上稱除了感覺到，眼睛更追蹤到被告的手，這講法在庭上首次出現，X在早前的口供從未提及，令人懷疑是捏造。另外，X稱被告罵她的內容與Y所指的完全不同，削弱了其證供的可信性。

做划水動作才有身體接觸難信納

布官指，被告自辯時稱只有做划水動作時，才會與學員有身體接觸，認為說法難令人信納。被告聲稱的學員數目，與他向警方錄口供時有分歧，但被告堅稱兩者無抵觸，令人質疑他急於洗脫嫌疑，無理堅持有違邏輯的證供。

不能排除X過度敏感

布官總結指，被告教授游泳時難免會與學員有身體接觸，尤其他的太太亦同為女助教，大可從旁協助，被告沒有避嫌。惟X和被告過往的關係良好，教授泳術時身體難免有觸碰，不能排除是X過度敏感而認為被告非禮，裁定被告非禮罪脫。

案件編號：KCCC1843/2025