特約演員涉非禮習泳女　被告指事主說話多練習少　曾稱唔好影衰我

曾任特約演員的游泳教練陳仲維，涉教游水時非禮46歲女學員案續審，暫委裁判官布喜后今午（13日）在九龍城裁判法院裁定陳表證成立，陳出庭自辯，指事主X常遲到早退，且說話多練習少，X原本要上的課已完，他仍讓X上課，但被告稱當日上課曾對X說：「你游到咁就唔好游啦，唔好影衰我。」又曾向X說：「唔係畀錢就一定要教你。」但當天沒有發生不快事，X離開時亦一切正常。布官把案押後至本月20日續審。



被告陳仲維（61歲，游泳教練）否認1項非禮罪，指他於2024年6月21日，在紅磡大環山游泳池非禮女子X。

被告陳仲維(右)否認教游水時非禮46歲女學員。(陳蓉攝)

陳仲維17歲時已成為香港游泳代表，曾為香港出戰亞運會、英聯邦運動會及泛亞太平洋游泳賽。

辯方指被告授課時有女助教在場

事主X下午繼續接受盤問，辯方指，根據被告的短訊，X只需完成已付款的課堂即可，並無時間限制，不同意其課堂要在個半月內完成。但X在2024年6月21日，即案發當天，X曾因堂數問題而與被告爭執，X不同意。辯方續指，被告教授女學員時，會有其他女助教在場，X指沒有見過女助教。

質疑X被非禮但沒離開現場

辯方又質疑X的口供，指X在庭上稱被摸胸時曾追蹤非禮她的手，惟在證人供詞中，只稱憑感覺。此外，X聲稱被非禮後可即離開現場或告訴其他人，X稱，當時只想遠離被告，亦不想讓被告知道她察覺到她被非禮，辯方續指被告其後亦有正常教學，X指被告之後用力抓住她的手，甚至連掌位都變紅。

辯方質疑X在3天後才報警

辯方指，X在事發後沒有即時把事件告訴丈夫，X稱因其夫身處一個不同時區的城市，故翌日早上才告知丈夫，但她回家有把事告知胞姐。

辯方質疑X事後3天才報警，因她也對事件感懷疑，X稱到警署報案要作供，亦有很多其他因素導致她不會立刻報警，惟X強調，報警是為了保障女性。

X告知胞姊曾遭被告責罵

X的胞姐Y亦有作供，她與X關係良好。事發當日，X致電告她稱被告大聲責罵她，問她是否抗拒男人。X又說，覺事件不合理想報警，但又怕被報復。

暫委裁判官布喜后聽畢控方案情，裁定案件表面證供成立。被告選擇出庭作供。

指X多說話少練習

被告自辯時稱，他教授游泳40年。案發當日，X的課已完結，她到場後稱只上了5堂，他見只有3人上課，便准X加入。被告指當天沒有爭拗或其他不愉快，亦有女助教在場。他指X常遲到早退，多說話少練習，但他也沒有表達不快。

指X當日離開時一切正常

被告認當日曾對X說：「你游到咁就唔好游啦，唔好影衰我。」又曾向X說過：「唔係畀錢就一定要教你。」但稱當天沒有發生不快事情，X離開時亦一切正常。

案件編號：KCCC1843/2025