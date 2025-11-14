流感疫苗｜衞生署：2歲以下兒童接種率僅14%　籲家長安排子女打針

流感肆虐，衞生署今季錄得18宗兒童流感嚴重個案，包括兩宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎11個月至17歲。署方表示，新一季流感疫苗接種計劃展開至今，已接種超過133萬劑疫苗，但6個月至2歲以下兒童的覆蓋率偏低，只有約14%，呼籲家長盡快安排子女接種季節性流感疫苗，減低重症及死亡風險。



衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心：今季兒童嚴重個案較多

衞生防護中心總監徐樂堅表示，6個月至2歲以下兒童的疫苗覆蓋率相對偏低，只有約14%。今季與流感相關的嚴重或死亡個案和以往一樣，主要影響「一老一幼」。但對比今年初冬季流感季節，今季兒童尤其受到影響，嚴重個案亦較多。今個夏季流感季節至今已錄得18宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括兩宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎11個月至17歲。

若單單計算在本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後錄得的9宗個案，只有一人曾在發病前4天接種本年度季節性流感疫苗。徐樂堅表示，接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，換言之，上述嚴重個案的兒童都未能受到疫苗保護。

他呼籲家長盡快安排子女參加流感疫苗接種，亦希望社會各界攜手教導家長接種疫苗的重要性，以推動更多幼童接種疫苗，提高覆蓋率，加強保障小朋友。

2220間學校本月底或之前進行疫苗外展活動

徐樂堅又提到，截至目前，超過2,220間學校（總數的96%）會於本月底或之前進行疫苗外展活動，所有參與學校將於12月底前接種疫苗，分別高於去年同期的83%和91%。另外，近期學校呈報的流感爆發個案已回落，呈報數目由10月12日至18日一周的169宗高峰，下降至上周的61宗。2歲至12歲以下兒童的疫苗覆蓋率已達約44%，徐樂堅相信學校外展計劃為家長提供了便利。