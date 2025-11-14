流感｜專家指夏季流感H3甲型為主　小朋友免疫記憶不足嚴重感染增

一名11個月大長期病患的男嬰早前感染甲型流感，留醫逾兩周後，昨日（13日）因併發症死亡，是今年第二宗因流感而離世的兒童個案。港大醫學院曹延洲基金兒科教授葉柏強今早（14日）在電台節目中表示，今年夏季流感情況比以往更為嚴重，主要為甲型H3流感，與以往常見的H1流感病毒有明顯區別，小朋友的免疫記憶不足，嚴重的兒童流感個案明顯增加。



葉柏強在港台節目《千禧年代》指，今年夏季流感比以往嚴重，嚴重兒童流感個案有所增加，當中大部份並無今年流感疫苗保護。他續說，今年夏季爆發主要是甲型H3流感，與之前常見的H1流感病毒明顯有異，小朋友的免疫記憶並不足夠。

他續說，年齡在6個月至2歲的兒童接種流感疫苗的比率仍偏低，主要是因為這些小朋友未回到幼稚園或學校。如果家長不主動帶孩子接種疫苗，這一群體的健康風險將會增加。他強調，只要及早發現流感症狀，尤其是在首48小時內服用有效的抗流感藥物，可以大幅降低併發症及死亡的機會。

隨著近日天氣轉涼，葉柏強預計未來幾周流感情況可能會持續反覆，直至冬季流感季節來臨；今年的夏季和冬季流感有可能無縫交接，呼籲家長關注孩子的健康狀況，積極接種流感疫苗以降低感染風險。