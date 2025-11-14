內地男來港用「高德」接客取酬　不諳廣東話遭乘客揭發　判囚3月

內地男以訪客身份來港後，用交通應用程式「高德」在港接單載客，惟因無法使用流利粵語，遭乘客質疑其居留身份，二人爭執下乘客報警，司機再次入境時被捕，並認來港為駕車載客賺錢。他今（14日）於東區裁判法院承認駕駛出租車非法取酬及違反逗留條件等3罪，判囚3個月及停牌1年。



被告李奎（52歲，售貨員，持雙程證）被控駕駛或使用汽車以作出租或取酬載客用、沒有第三者保險等兩罪，指他於2025年9月23日，在鰂魚涌英皇道1028號海山樓外駕駛一輛私家車，以作出租或取酬載客途；以於同時同地，對該車輛的使用沒備有符合的汽車保險（第三者風險）保單 。李另被控1項違反逗留條件罪，指他於上述同時同地，違反在2025年9月23日對其施加的有效逗留條件，即只准以訪客身分留在香港，但他加入以駕駛作出租或取酬載客的業務。

被告李奎在東區法院認罪，被判囚3個月及停牌1年。

乘客發現被告講普通話要求出示身份證

案情指，在2025年9月23日，一名黃姓男子透過應用程式「高德」叫車，被告其後駕駛車輛駛至南豐新邨。黃上車後發現被告講普通話，以及無法以流利廣東話溝通，遂要求被告出示身份證，以證明其居留身份。二人因而發生爭執，被告其後於鰂魚涌英皇道停車並下車，黃其後報警。

被告認入境來港為賺錢

被告同年10月14日再度經文錦渡管制站入境香港時被捕。他在警誡下承認所有控罪，稱租用汽車及使用網約平台接單收費。他亦認入境香港是為了賺錢及，因此提供網約車服務。他明白以旅客身份是不能在港從事任何商業活動。

案件編號：ESCC2707/2025