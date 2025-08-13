高德黑工司機｜有服務供應商即檢查司機身份　業界不排除有人操控

近日有市民在社交平台上載片段顯示，有疑似內地司機透過「高德打車」平台在港接單載客取酬，更親口向乘客承認無香港身份證，疑似經營黑工。



有為「高德打車」平台提供服務的供應商負責人表示，事件發生後他亦十分緊張，已即時要求公司檢查平台登記司機的身份。對於成因，他估計或許平台審核過程出現問題，不排除有人用不法手段令自己登記為供應商的司機。



亦有熟悉行內運作的人士估計，有已登記的司機向他人借出帳戶，又指若事件不止一宗，不排除有人利用多個已登記帳戶，操控內地司機在港載客。



事主最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題。（受訪者提供影片截圖）

服務供應商負責人：或平台審核過程出現問題 懷疑涉不法手段

有「高德打車」平台的服務供應商負責人表示，對事件感到驚訝，但提到平台是透過合作的服務供應商提供服務，亦有要求司機要有本地身份及駕照等，故此平台本身難聘黑工。

他又提到，雖然各個服務供應商都與司機應用程式設計一樣，但背後審批司機的工作仍由供應商各自負責，估計或許平台審核過程出現問題，不排除有人用不法手段，例如偽造證件、透過負責審核的人幫助等，成功登記為供應商的司機。

曾發生電召的士 見到接載的是私家車

談到會否涉及「借戶口」，該負責人認為，亦有如此可能，指以往的士業界亦曾有類似情況，有市民透過的士電召程式叫車後，卻見到接載的是私家車。他又提到，如果情況屬實，即使服務供應商本身亦難以察覺。

被問到會否擔心自己的司機亦有同樣情況，負責人說：「我擔心啊，我已經叫晒所有人重新check一次」，檢查司機提交的資料及文件，亦有透過WhatsApp及電話等核實對方資料。

行內人士：有登記司機或車主找他人代駕駛 服務供應商未必察覺

有熟悉行內運作的人士則推測，有已登記平台的司機或車主「休息、搵人幫手」等，找他人代為駕駛，「用盡啲架車」，將戶口等借出。他又認為，平台在司機的要求上，都會依足本港法例，故此認為一定有一名「正更」司機，將戶口及私家車向其他人借出。

他又估計即使車行或服務供應商，本身亦未必能察覺，「最主要郁得、揸到，平台有扣錢，咁揸車嘅或者有戶口嘅就有錢（收入）」。

不排除有「阿頭」操控內地司機在港載客

提到同類事件或不止一宗，他不排除背後有人利用多個已登記帳戶，操控內地司機在港載客，形容就如排隊黨，「排隊黨點會排隊嗰個人自己走去排隊攞錢，一定係有個『阿頭』帶住呢班人做嘢。」

他指按據本港法例，司機一定要有本地駕駛執照，可在港合法行駛及受到保險保障，否則「真係有事就會幾大鑊」。他建議市民乘車時若遇到有懷疑情況，應主動舉報，若發現司機沒有本地駕駛執照，為自身安全著想亦應要求即時下車。