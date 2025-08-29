高德網約車黑工｜被告保釋覆核不申保　但求下周再覆核

有內地司機涉透過「高德打車」，在港接單載客取酬，被控以欺詐和違反逗留條件等四罪。案件早前提訊時，該被告未獲保釋。案件今（29日）在粉嶺裁判法處理保釋覆核，辯方指被告沒有保釋申請。署理主任裁判官香淑嫻把案件押後至9月4日，進行另一次保釋覆核。



被告曾鈺霖，39歲，無業，報稱地址在深圳。他被控欺詐、違反逗留條件、駕駛汽車以作出租或取酬載客用途，以及沒有第三者保險而使用汽車四罪。身形高大的被告今身穿黑色T恤出庭，沒有傳譯員替他翻譯。

被告曾鈺霖被押至粉嶺法院進行覆核聆訊，卻沒有保釋申請，但下周再覆核。(資料圖片)

控方反對被告保釋

控方庭上稱，反對讓被告保釋。香官透露，案件於上次提訊時，被告未有申請保釋，辯方回應指，被告今次亦沒有保釋申請，但保留保釋覆核權利。香官遂把案件押後至下周五，即9月4日進行另一次保釋覆核。案件已排期至10月16日再訊。

被告涉自稱是另一名合資格駕駛人士

控罪指，被告於2025年8月21日，在香港藉欺騙，即向警員25286謊稱，自己為合資格駕駛男子王煒坤，與「高呼叫車」合約下展示登記車牌，意圖詐騙而誘使警員預約網上出租車，並繳付184.65元，而導致被告或王煒坤獲得利益。被告被被控於同日違反訪港的逗留條件，接受僱傭工作；駕駛一輛私家車，以作出租或取酬載客用途，和沒有第三者保險。

案件編號：FLCC 1794/2025