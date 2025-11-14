基孔肯雅熱｜27歲女子遊古巴墨西哥後回港發燒確診　居屯門良德街

衞生署衞生防護中心今晚（14日）公布，新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名27歲女子，居於屯門區良德街。病人10月27日至11月10日期間到訪古巴及墨西哥，回港後出現發燒、皮疹及關節痛等病徵，昨日（13日）入院治療，目前情況穩定，其一名結伴外遊的家居接觸者暫無出現病徵，正接受醫學監察。



至於昨日確診基孔肯雅熱的本地個案位於筲箕灣東熹苑，中心已向東熹苑一帶地區約3,000個單位派發資料單張及問卷，並為兩名出現輕微病徵的市民接受抽血檢查。



此外，中心在11月7日至11月13日期間，錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期曾到菲律賓。



衞生署衞生防護中心11月13日公布，本港新增兩宗基孔肯雅熱個案。圖為衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（資料圖片／梁鵬威攝）

衞生署衞生防護中心11月13日公布，本港新增兩宗基孔肯雅熱個案。圖為衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（資料圖片／梁鵬威攝）

27歲女子10月27日至11月10日到訪古巴及墨西哥

衞生防護中心今晚公布，截至今午5時，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名27歲女子，居於屯門區良德街。初步調查顯示，她在10月27日至11月10日期間到訪古巴及墨西哥，其後11月12日起出現發燒、皮疹及關節痛等病徵，昨日（13日）到屯門醫院急症室求醫，並入院在無蚊環境下接受治療。

病人的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。其一名家居接觸者，也結伴到古巴及墨西哥，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

衞生防護中心指，由於病人在潛伏期內身處中美洲，認為她是在海外期間受到感染，屬輸入個案，中心會繼續進行流行病學調查，並將個案通報相關衞生部門。而本港今年累計錄得62宗基孔肯雅熱確診個案，4宗屬本地個案，其餘58宗全部屬輸入個案。

衞生防護中心11月14日錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名27歲女子，居於屯門區良德街。（Google街景截圖）

衞生防護中心11月13日錄得一宗本地個案，涉及一名68歲女子，住所位於筲箕灣東熹苑。（資料圖片）

昨確診本地個案居筲箕灣東熹苑 政府人員向3000單位派單張

至於昨日確診基孔肯雅熱的本地個案，涉及68歲女子，居於筲箕灣東熹苑。衞生防護中心仍在進行病毒基因分析工作，若東熹苑一帶居民10月15日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。

衞生防護中心人員和東區關愛隊，已向東熹苑一帶受影響地區約3,000個單位，派發預防基孔肯雅熱的資料單張及問卷，提醒居民留意相關病徵和注意家居的環境衞生。

衞生防護中心11月14日繼續聯同政府多個部門在筲箕灣東熹苑一帶採取防控措施，中心人員透過上門探訪為東熹苑居民作評估。（政府新聞處圖片）

衞生防護中心11月14日繼續聯同政府多個部門在筲箕灣東熹苑一帶採取防控措施，中心人員在興東商場的醫護站向市民派發宣傳單張。（政府新聞處圖片）

興東商場醫護站為兩名出現輕微病徵市民抽血檢查

衞生防護中心今午亦與東區民政事務處，在興東邨興康樓地下香港西區婦女福利會關啟明紀念松鶴老人中心合辦教育講座，以加深市民對基孔肯雅熱的認識，一同參與防控工作，護己護人。

截至今午5時，衞生防護中心透過設於筲箕灣興東商場2樓的醫護站、熱線電話、問卷及上門探訪，已評估逾1,900名在較高風險地區工作或居住的市民，並為兩名出現輕微病徵的市民接受抽血檢查。

衞生防護中心與東區民政事務處，在興東邨興康樓地下香港西區婦女福利會關啟明紀念松鶴老人中心，合辦教育講座。（香港西區婦女福利會網頁圖片）

衞生防護中心11月14日與東區民政事務處在興東邨興康樓地下香港西區婦女福利會關啟明紀念松鶴老人中心合辦有關預防基孔肯雅熱的教育講座。（政府新聞處圖片）

過去7日錄一宗外地傳入登革熱個案 病人潛伏期曾到菲律賓

登革熱方面，衞生防護中心在11月7日至11月13日期間，錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期曾到菲律賓。截至昨日，本港今年錄得53宗外地傳入的登革熱個案，而去年共錄得161宗個案，包括156宗外地傳入及5宗本地感染個案。

世界衞生組織資料顯示，登革熱的全球發病率過去20年顯着上升，構成重大公共衞生挑戰。世衞去年錄得超過1,400萬宗個案，創歷史新高。而全球97個國家或地區今年1月至7月，呈報逾400萬宗登革熱個案，以及超過3,000宗相關死亡個案。

衞生防護中心在11月7日至11月13日期間，錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

圖中的埃及伊蚊能將登革熱、寨卡病毒等致命疾病傳給人類。（路透社）

廣東省今年暫錄得3209宗登革熱本地個案

衞生防護中心指，登革熱在眾多鄰近旅遊地點普遍流行，印尼、印度、馬來西亞、泰國及越南今年已分別錄得逾4萬宗個案，新加坡也錄得逾3,500宗個案。

另外根據廣東省疾病預防控制中心的資料，廣東省今年暫錄得3,209宗本地個案，其中196宗在10月27日至11月2日的一周內錄得，其中潮州、廣州、深圳、汕頭和佛山錄得個案最多。