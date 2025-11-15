醫委會11.22覆核腦癱子案　委員稱主席屆時見傳媒　促解拖延原因

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會將於下周六主動覆核案件。社區組織協會幹事彭鴻昌出席電台節目時表示，醫委會早前永久終止聆訊的裁決，不論病人和公眾都難以接受，質疑只是傾向醫生角度考慮裁決。身兼醫委會委員的病人政策連線主席林志釉表示，案件為何拖延多年至上月才審訊，「依個係一個好大嘅問號，而呢個答案係現時嚟講，我都唔知道係咩原因，因為無官方資料畀到我哋」，料醫委會主席將於下周六對傳媒出作解釋。



雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會將於下周六主動覆核案件。（資料圖片）

社區組織協會幹事彭鴻昌出席商台節目《政經星期六》表示，醫委會作為具公信力的機構，處理投訴制度應讓各方感到公道，但在今次案件中，醫委會於2016年舉行首次聆訊後，事隔8年半仍沒有任何跟進。他指，若非當事人去年召開記者會，並再次詢問醫委會，相信都未必重啟聆訊。

醫委會早前裁決永久終止聆訊，原因是隸屬衞生署的醫委會秘書處未有解釋拖延多年的原因。彭鴻昌認為，秘書處固然有責任，但醫委會在管理上亦需要改善。 身兼醫委會委員的病人政策連線主席林志釉表示，醫委會主席下周六會面對傳媒解釋事件，認同外界對於個案拖延至今才重啟聆訊有很大的問號。

林志釉續指，醫委會每年接獲400至500宗投訴，經2018年改革後，成立初步偵訊委員會，加快審議案件程序，目前處理案件的時間已有改善，不過，尚有空間加快。