雙非子殘障案｜江玉歡：秘書處拖延暴露結構性問題　促查堆積案件

一宗涉及雙非腦癱兒的醫療事故投訴，歷經長達15年的拖延後，香港醫務委員會（醫委會）最終以案件拖延太久、「未免對被告不公」為由終止聆訊，但未能解釋衞生署轄下的醫委會秘書處為何為何拖延多年。醫務衞生局局長盧寵茂已要求醫委會提交報告，申訴專員公署今日（11月5日）亦宣布展開全面調查，詳細審研衞生署轄下管理局及委員會辦公室。



選委界立法會議員江玉歡批評，事件揭示醫委會存在「沒人要負責」的結構性漏洞，建議政府短期內檢視堆積案件，中長期成立獨立調查委員會，研討深層次改革。



內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（鄭子峰攝）

醫衞局、申訴公署已介入處理

一對內地「雙非」夫婦2009年來港在浸會醫院誕下兒子黎遠建，疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。家屬質疑主治兒科醫生未能及時跟進，2010年向醫務委員會投訴涉事醫生。案件拖延近15年後，醫委會於今年10月以「對被告醫生不公」為由，決定永久終止聆訊，並未能解釋拖延多年的原因。

黎遠建今年將年滿16歲，其父母控訴，投訴至今從未收過任何資訊，父親黎志堅質疑香港醫療系統已成「第三世界」，希望醫委會可給予合理解釋，不排除日後會司法覆核。

醫衞局局長盧寵茂已去信醫委會主席，要求醫委會八周內交報告，交代處理投訴的調查和紀律研訊機制。醫委會隨後罕見宣布將主動覆核終止聆訊決定，訂於11月22日進行聆訊。申訴專員公署則宣布展開全面調查，詳細審研衞生署轄下醫委會秘書處，處理醫療事故投訴相關程序和機制。

父親黎志堅在商台節目中表示，希望醫委會能覆核裁決，「政府都提醒咗佢哋」，醫委會判決並不符合公眾利益。（資料圖片）

秘書處拖延八年成輿論焦點

醫委會秘書處的拖延、不回應成輿論焦點。案件原定於2016年7月13日首次聆訊，但秘書處在開審前7天才向被告醫生提供關鍵的護士口供，導致醫生以準備時間不足為由申請延期並獲批。而自2016年後，秘書處有超過8年時間未對案件採取任何跟進行動，且無合理解釋。

選委界議員江玉歡接受《香港01》訪問，認為秘書處拖延多年是結構性問題，「怎麼會容忍一件事這麼多年都沒有做，竟然在系統裏面也沒有一個提示？」她認為問題癥結在於三點，一是系統無法看到案件紀錄，二是沒有上級機構制衡，三是管理不當。她理解醫療事故案件中，證據搜索需時，「但時間太長，證據就會消失，追溯會變得困難」，指對家屬和病人不公道。

對於後續的追責問題，江玉歡直指「現在最大的的問題是沒人要負責」。她提出，短期內希望政府立即檢視堆積案件，檢查是否有人為疏忽，中長期再成立獨立調查委員會，檢視十年內案件，並研討深層次的改革，挽回公眾信心。她強調，追責一定要是獨立的，否則就是「自己人查自己人」，建議新一屆立法會在事務委員會成立小組跟進相關問題。

江玉歡指自己正在研究不同國家和地區的做法，將會提出建議。（梁鵬威攝）

2018年醫委會改革失敗？

2018年醫委會曾進行改革，設立初步偵訊委員會、增加業外委員、增加人手等。如今盧寵茂提出再檢視，是否代表過去改革力度不足，甚至失敗？

江玉歡認為，不能形容為失敗，「但制度上還可以改進，成功的制度需要不斷審視」。她建議，醫委會這種大型法定機構應3至5年全面檢討一次，時間亦應控制在半年至一年之間。至於醫委會成員組成是否再需降低醫生比例，或引入第三方團體，她則指需要參考內地和國外做法，原則是公正、可信、獨立，亦需確保第三方了解醫學常識。