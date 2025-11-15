轉機停車場首日啟用　逾40人預約泊車　廣州客讚較高鐵快兼慳錢

粵車南下首階段「轉機停車場」今日（15日）啟用，內地及澳門旅客可使用港珠澳大橋駛入停車場泊車，並直接前往機場轉機、送機或接機。目前平台有3,000車主登記，首日超過40人預約泊位，粵車及澳門車的比例為一比一。



今日早上已有約6位「南下」車主使用轉機停車場。來自廣州的蔡女士一家5口表示，相較以往乘搭高鐵，自駕抵港更便宜及快捷，期待日後可駕車駛入香港市區。



機管局今日（15日）就轉機停車場開幕舉辦歡迎儀式。(林子慰攝)

供內地及澳門旅客使用的港珠澳大橋香港口岸轉機停車場今日啟用，轉機旅客泊車後，可毋須辦入境香港手續，經接駁巴士直接前往機場。現時提供1,800個泊位。

機管局表示，首日超過40人預約泊位，粵車及澳門車的比例為一比一。首批「南下」車主之一的蔡女士來自廣州，一家5口今日經珠海口岸抵港，準備轉機去馬來西亞。

南下車主：自駕駛入泊位僅花45分鐘

她認為，過程順暢，相較以往乘搭高鐵來港轉機更快捷及便宜，舉例高鐵一人車票為150元人民幣，即5人為750元，現時他們停泊5日僅需200元港幣；而以往乘搭高鐵需兩小時，現時自駕只需45分鐘，「快左一半有多」。

蔡女士稱，「粵車南下」方便廣東居民來港遊玩和轉機，「期待日後可在香港市區自駕遊」。

來自廣州的蔡女士表示，自駕至香港轉機較乘搭高鐵快捷及便宜。(林子慰攝)

來自澳門的孫先生表示，新停車場提供更多泊車位，日後來港轉機不再怕沒有車位。（林子慰攝）

澳門客：唔洗驚日後無得泊車

澳門孫先生一家4口今日經香港轉機去日本，他表示，因香港班次較澳門班次多，時常來港轉機。他稱，機場本身設有一個停車場，泊車位經常爆滿，現時新增為旅客而設的「轉機停車場」，車位增多之餘，「唔洗驚日後無得泊車」。孫先生表示，登記及預約新停車場泊位方便，「不過入閘檢查時職員有啲唔習慣，用咗5、6分鐘」。

運物局局長陳美寶抱著首批使用轉機停車場車主的女兒向傳媒打招呼。(林子慰攝)

陳美寶：未來一個月有280位車主預約泊位

運輸及物流局局長陳美寶稱，現時預約平台已有約3000車主登記，未來一個月有280位車主預約車位。陳透露，去年香港機場接待大灣區旅客達950萬人次，當中600萬人次屬轉機客。她認為，粵車南下有助結合航空及陸路交通優勢，做到多式聯運，進一步提升香港機場樞紐地位。

機管局主席林天福則表示，停車場預約情況理想，新開業期間停泊3日僅收100元，收費具競爭力。