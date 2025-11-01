粵車南下｜港珠澳大橋港口岸轉機停車場11.15啟用 首日預約爆滿
撰文：吳美松
出版：更新：
「粵車南下」本月開始實施，港珠澳大橋香港口岸人工島「轉機停車場」的泊位亦將於本月15日啟用。今早（1日）9時起，車主已可通過自動化停車場的網上預約平台，預約使用「轉機停車場」的泊位。平台開放預約不久，多個時段已顯示預約滿額。
珠澳大橋香港口岸人工島「轉機停車場」的泊位亦將於本月15日啟用，將提供1,800個泊位，方便廣東私家車車主轉機、送機或接機。今早9時起，車主已可通過自動化停車場的網上預約平台進行泊車預約。
今早11時左右，轉機停車場啟用首日的多個泊車轉機、接機及送機服務的時段已顯示預約滿額。泊車轉機有6個時段滿額，包括零時、凌晨1時、早上10時、中午12時、下午1時及2時。接機及送機則零時至下午2時均滿額，其餘日子則未見有時段額滿。
根據計劃，粵車每日可選擇預約泊車轉機、送機或接機三項服務，平台每次預約可選擇未來30日的時段。機場管理局表示，為了鼓勵使用，啟用後首3天將提供100元的泊車優惠，之後每日收費為50元。
為了完成預約，申請人需提交指定司機及所有隨行轉機旅客的資料，包括身份證明文件、旅行證件、車輛資料、預計出行日期及有效機票，並預先繳付相關停車費及購買第三者風險保險。所有申請資料將提交至內地相關單位進行審批，完成後系統將向申請人確認預約。
