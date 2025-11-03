粵車南下｜易志明料吸引內地短途旅客　憂轉機停車場泊位供不應求

粵車南下率先開放廣東省4個城市申請，即廣州、珠海、中山及江門，計劃半年後逐步推至廣東省其他城市。立法會航運交通界議員易志明今早（3日）在港台節目《千禧年代》表示，轉機停車場1,800個泊位必定供不應求，並建議粵港政府可商討在節假日開放更多港珠澳大橋的過關通道，以舒緩擠塞情況。



中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培在相同節目指，日後政府再增加配額，可考慮擴展至東莞或佛山等。他又建議轉機停車場首兩三日泊車費用降價，以吸引更多轉機客返回機場後再留港過夜，並容許粵車提供香港親戚朋友的聯絡地址。



轉機停車場啟用後24小時運作，提供1,800泊位。（機管局圖片)

粵車入境香港市區每日有100個名額，每次可逗留3日。（資料圖片）

位於機場的轉機停車場將於11月1日上午9時起接受申請，11月15日凌晨零時起啟用；入境市區的粵車則由12月9日上午9時起接受申請，12月23日凌晨零時起獲批准的粵車可經港珠澳大橋入境香港。

易志明︰轉機停車場僅1800泊位必定供不應求

立法會航運交通界議員易志明表示，廣東省共有數百萬輛登記私家車，轉機停車場1,800個泊位佔當中比例非常低，加上免除入境香港手續，又可獲得港珠澳大橋的駕駛體驗，因此認為必定供不應求，能夠吸引內地短途旅客。

立法會航運交通界議員易志明。（資料圖片／盧翊銘攝）

申請手續、收費、「告票」不成阻力︰唔會為幾百蚊（告票）放棄

不過粵車南下的申請人要預留時間按內地和香港部門要求完成相關手續。易志明認為，有心申請粵車南下的旅客一年可能來港數次，認為提供住址證明、驗車等手續及一旦違規將被罰絕對不是阻力。「佢哋願意花咁多心機申請，唔會為咗幾百蚊（告票）放棄。」

停車場採用全自動化操作，車輛到停車場指定地點後，可用自動化系統泊車，便轉乘接駁車輛到機場大樓。（機管局圖片)

節日應加開更多港珠澳大橋過關通道

粵車入境香港市區每日有100個配額，每次可逗留3日，即最多同時間有300輛粵車在港。易志明形容對路面的影響微乎其微，相信不會產生大問題，贊成政府按情況「小步快走」逐步增加配額。不過他建議粵港政府可商討在節假日期間，開放更多港珠澳大橋的過關通道，以舒緩大橋的擠塞情況。

轉機停車場具體位置。（機管局圖片)

中國香港汽車會︰若政府增配額可考慮東莞或佛山

轉機停車場及入境市區先開放廣東省4個城市申請，即廣州、珠海、中山及江門。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，上述4個城市與香港關係緊密，地理位置方便使用港珠澳大橋，認為確實是有潛質的城市，建議日後政府再增加配額，可考慮擴展至東莞或佛山等。

李耀培透露，至今已收到兩宗參與「一換一」的車主求助。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

轉機停車場收費略高 泊車首兩三日降價可吸引車主留港

費用方面，李耀培形容申請粵車南下的內地旅客屬於「高質朋友」，對於收費沒聽到太大聲音。但他認為轉機停車場的收費略高，建議泊車首兩至三天可考慮降價，以吸引更多轉機客返回機場後再留港過夜，繼續泊車再乘坐公共交通工具進入香港市區旅遊。

粵車南下旅遊泊車指南範例。（立法會文件截圖）

籲容許粵車提供親戚朋友住址證明

不過粵車若在港違反交通法例應如何通知交罰款？李耀培建議可仿傚外國處理自駕遊的方法，容許粵車提供來港住宿的酒店作為聯絡地址，甚至容許提供香港親戚或朋友的聯絡地址，只要他們願意協助申請相關證明便可。