400義工砌25.4米寬積木輪椅斜台破世界紀錄 極地同行將贈予商戶
積木除了是玩具，更可以砌成輪椅斜台。浸會大學聯同慈善團體極地同行，日前（14日）集合逾400名中、小、幼師生及義工等，成功組裝一道寬達25.4米的玩具積木輪椅斜台，創下世界紀錄。
主辦單位表示，約50對斜台將免費捐贈給全港約50間商戶及餐廳，讓輪椅人士能夠更方便地進出，改善他們日常生活。
慈善團體極地同行（Wheel for Oneness）聯同浸大生物系及浸大創新服務學習中心星期五（14日）舉辦「Building Love 輪椅積木斜台 SDG 世界紀錄挑戰」，成功組裝出一道寬達25.4米的玩具積木輪椅斜台，並創下「最寬玩具積木輪椅斜台」世界紀錄。
25.4米寬玩具積木輪椅斜台 逾400人合力組裝
活動約半年前開始籌劃，在多次的工作坊及活動當日即場組裝積木斜台。活動集合逾400多名幼稚園、中小學及特殊學校的學生，義工、企業代表及政府官員等，最終成功合力組裝一道寬達25.4米的玩具積木輪椅斜台，拆開有約50對斜台可以直接供輪椅人士使用。
主辦單位表示活動得到浸大大力支持，並積極鼓勵學生參與，讓學生親身體驗無障礙設計，培養同理心與社會責任感，令教育與社區連結更緊密。
至於完成的斜台，也將免費捐贈予全港約50間商戶及餐廳，在商戶門口擺放、讓輪椅人士能更方便地入內。
