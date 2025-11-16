香港對新加坡｜亞洲盃外圍賽周二上演　啟德體育園交通安排懶人包

香港足球隊將於周二（18日）在啟德主場館對決新加坡，爭奪亞洲盃決賽周入圍資格。 運輸署今日（16日）表示，當日將實施特別交通及運輸安排便利觀眾往返，增加港鐵及巴士服務，署方又預期啟德體育園附近一帶的交通較繁忙，觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕車前往。



香港隊出戰亞洲盃外圍賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港對新加坡亞洲區外圍賽生死戰，開售僅80分鐘足總即宣布門票售罄。（香港足總facebook）

運輸署表示，已協調公共運輸服務營辦商在離場時段加強服務。港鐵將會加密屯馬綫的班次，專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供共10條特別巴士路線，分別前往港九新界各主要地區。

九巴：散場設6條路線

九巴表示與市民齊撐港隊，各條散場線在活動結束後約15分鐘由位於宋皇臺道上落客區，近啟德青年運動場開出。路線分別前往觀塘及將軍澳、荃灣及青衣、屯門、天水圍及元朗、大埔及上水、銅鑼灣及中環，覆蓋港九新界各區。

九巴各條散場線在活動結束後約15分鐘由位於宋皇臺道上落客區，近啟德青年運動場開出。（香港01製圖）

宋皇臺道的士上落客區進場時段只落客

當日的士上落客區將會開放，宋皇臺道上落客區在進場時段，即下午6時至8時只開放予的士落客，離場時段則暫停的士上落客。由於預計離場人士眾多，輪候時間會較長，請耐心輪候登車。

觀眾請留意場地廣播和「離場易」平台提供的實時資訊，以及經運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式等平台發放的最新交通消息。

