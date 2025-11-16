太古城食水黑點｜有居民昨晚洗澡沒熱水兼水流弱：以為熱水爐壞咗

太古城多座大廈的居民稱昨晚起（15日），食水出現黑色顆粒沉澱物，大量黑點積聚於濾芯。水務處相信黑點為水管塗層的瀝青，昨晚水壓變化可能揚起水管內的沉積物。署方又發現屋苑公共水管入水口的其中一個濾網設施破損，懷疑令沉積物進入屋苑公共水管，昨晚已修復濾網。



多名居民表示昨晚洗澡時水流減弱，甚至沒有熱水。有人以為是熱水爐故障，打算今早購買新爐，後來得知部份住戶食水現黑點，才懷疑熱水爐是被沉澱物堵住。她關注會否管理公司或政府會否協助清理，又擔心如短期內未處理好，要每日買樽裝水或到水車取水。



中午時份，太古城四期金殿臺一帶有兩部水務署水車停泊，供居民取水。（林遠航攝）

金殿臺住戶卓先生同樣發現食水有大量黑點。（太古城居民提供相片）

居民到水車取水 水務署外判職員搶修

中午時份，太古城四期金殿臺一帶有兩部水務署水車停泊，供居民取水。來取水的居民只有零星，亦有金殿臺地下食肆的職員取水。有水務署外判職員打開街井，相信正在嘗試沖走沉積物。職員稱水務署正在搶修當中，但未知搶修工作何時完成。

有地下食肆職員及居民到水車取水。（林遠航攝）

住戶以為熱水爐壞掉 原打算早上購置

圓宮閣住戶陳太表示單位食水未見黑點，但昨晚9時洗澡時，熱水爐突然沒有熱水。她起初時以為故障，今早透過管理處才得知水中有黑點，因此懷疑黑點堵塞了管，不少鄰居都同樣有熱水爐故障情況。她在太古城住了超過20年，從未見過如此情況。

陳太笑言本身今日打算去買熱水爐，現在得知是水質問題，關注管理公司或政府會否協助清理水管中的沉積物。她擔心如短期內仍未處理好，要每日買樽裝水或到水車取水，感到不便。

圓宮閣住戶陳太關注管理公司或政府會否協助清理水管中的沉積物。（林遠航攝）

水務署料黑點為瀝青 正化驗食水樣本

水務署表示昨晚接獲太古城管理處通知，有住戶食水內有黑點，主要來自第四及第五期屋苑。署方人員於內部供水系統，包括天台及地下食水貯水缸內抽取食水樣本作化驗，現正等候化驗結果，相信黑點為水管塗層的瀝青。

有水務署外判職員打開街井沖洗。（林遠航攝）

有水務署職員到場。（林遠航攝）

屋苑入水口濾網有破損 署方助居民沖洗水錶

為配合水管維修工程，水務署昨晚在太古城附近曾進行供水調度，水壓變化可能揚起水管內的沉積物。署方昨晚調查又發現屋苑公共水管入水口的其中一個濾網設施出現破損，懷疑從而令少量沉積物進入屋苑公共水管，引致個別住戶食水出現黑點。

水務署指有定期檢查屋苑入水口的濾網，最近一次在11月3日，當時並未發現異常情況。涉事濾網設施已於昨晚修復，水務署亦已經加強沖洗有關水管。署方建議住戶每天早上首次使用水龍頭時，應先把水龍頭開啟一段時間，待來水回復清澈後才使用。署方亦已於現場設立服務站，與物業管理處一同跟進及協助居民沖洗水錶，以及即時解答居民查詢。

太古城順安閣有單位食水出現大量黑點。（太古城居民提供相片）

吳秋北：應該檢視屋苑其他期數有否同樣情況

港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北表示今次食水出現問題涉及太古城第二、四、五期，認為署方應該全面檢視屋苑其他期數有否同樣情況，若水管質量出問題，應及時更換。他又提到屋苑人口密集，關注水車能否提供足夠食水供應。

