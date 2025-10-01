馬鞍山錦駿苑食水現瀝青後兩周　有居民稱仍見黑點　低層水質混濁

入伙僅兩年的馬鞍山錦駿苑食水九月中出現瀝青黑點，起因是水務署檢查上游公共水管時，因水壓加大揚起少量沉積物，強調所有水樣本符合標準。



事隔約兩周後，不少居民反映情況已有改善，食水已沒有黑點，不過，有部份住戶稱，仍見少量黑點，更引述有低層住戶稱，每天首次開水龍頭時，食水明顯混濁，經一段時間才變回正常水質。《香港01》正向水務署查詢。



馬鞍山錦駿苑早前有單位內食水出現黑點。（吳美松攝）

有居民稱情況有改善 仍見少量黑點

記者今午到錦駿苑，訪問了約10名居民，5人指食水已回復正常，3人稱不清楚或單位食水從未有黑點出現。餘下兩名住戶表示仍有黑點，情況仍有待改善。

該名住戶指，D座情況較嚴重，A、B座則沒有受到影響。居民發現食水出現黑點後，有關部門曾派員到屋苑清洗水缸，為受影響住戶安裝濾網等，情況有改善。

不過，他引述有鄰居反映家中食水仍有黑點，只是情況較早前輕微。另外，他又表示，低層住戶的情況較嚴重，更有低層住戶反映，每朝剛開食水喉時，水質都明顯混濁，經一段時間才變清澈。《香港01》正向水務署查詢。

今次食水黑點主要集中在錦駿苑C、D和E座。水務署上月中回覆查詢指，錦駿苑於食水出現微粒，因為9月12日檢查上游公共水管時，過程因水壓加大，揚起了配水庫內少量沉積物，導致有瀝青微粒進入樓宇的內部供水系統。（見另稿）