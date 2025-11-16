太古城食水現黑點　居民憂成「皇后山邨翻版」　水務署派出水車

太古城多座大廈的居民稱昨晚起（15日），食水出現黑色顆粒沉澱物，大量黑點積聚於濾芯。有居民擔心情況如「皇后山邨翻版」，購買蒸餾水飲用，又指昨晚洗澡時發現水流減弱，懷疑電熱水爐被相關沉澱物堵住。



有居民引述管理處稱昨日附近有緊急水管維修，懷疑揚起了雜質，批評水務署未有及時通知居民，擔心有長者住客飲用時未能察覺黑點。水務署則在今早派出食水車，於香港東隅酒店對出為居民提供食水。



太古城順安閣有單位食水出現大量黑點。（太古城居民提供相片）

太古城多座大廈單位昨晚起（15日），食水出現黑色顆粒沉澱物，大量黑點積聚於濾芯。（資料圖片）

太古城多幢大廈居民向《香港01》表示，住所單位昨晚起食水出現黑點，網上居民討論區更有住戶更指，食水過濾器積聚了大量黑點，一晚變黑「玩完」。

居民疑黑點堵塞熱水爐

住於興安閣約兩年半的歐陽先生指， 昨日下午開水喉時發現自來水有黑點，擔心情況如「皇后山邨翻版」。到昨晚約8時洗澡的時候，發現水流減弱，懷疑電熱水爐被相關沉澱物堵住。他說對此感到憤怒，擔心帶有黑點的自來水會有食安問題，故今早選擇購買蒸餾水飲用。

水務署今早派出食水車，於香港東隅酒店對出為居民提供食水。（太古城居民提供）

居民引述管理處稱水務署昨日維修水管

居於太古城金殿臺約6年的卓先生表示，昨日傍晚喝水時，發現水中有大量黑點，已即時與管理處聯絡，引述對方稱「水務署有個維修，可能入面有啲塵（黑色雜質）沖咗出嚟」，至今早食水仍有黑點。

如果塵，其實以前都試過維修，生鏽黃色個啲反而有見過，黑點就應該係第一次。 卓先生

他擔心黑點會引致食安問題，故今早選擇購買外賣，避免以自來水煮食。他亦已致電水務署，要求署方安排食水車，「即係畀比有需要嘅人，佢真係要飲水嘅時候可以用，唔使個個都去買水...... 保證基本飲水食嘢，大家有個渠道可以攞到啲乾淨安全的水」。他批評水務署及大廈管理處未有主動通知住戶，說：「我覺得甚至乎好多人都未必知道𠵱家嘅情況，好多老人家如果冇留意，可能都分分鐘已經食咗落去。」