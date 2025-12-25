從港鐵「偷拍狂」到Netflix與金球獎影帝對戲　炒散演員追夢十年

近月在Netflix上架的電影《小人物之歌》（The Ballad of a Small Player），金球獎影帝哥連法路（Colin Farrell）飾演的豪華賭客在澳門賭場揮金如土，實質深陷毒癮與債務的泥沼，在賭桌上反被命運和賭癮支配，成為渺小與無助「小人物」。電影透過配角酒店門僮阿佳的視覺，交代主角沒錢付房費，戳破「貴族豪客」的幻象。



戲內的阿佳被工作及階級支配，戲外飾演這位「小人物」的香港演員張嘉麟（Alan）則在現實中奮力實現演員夢—— 由廣為人知的港鐵「偷拍狂」硬照廣告、各式連鎖品牌短片，到學生作品與電視劇，張嘉麟為演員夢奮鬥十年，在沒有拍攝的日子靠其他「炒散」工作維持生計。這段游走於基層的生活歷練，反倒成為他試鏡時最大的本錢，讓他從眾多知名香港男演員之中脫穎而出，成功與影帝對戲，為自己的演藝生涯寫下重要里程碑。



香港演員張嘉麟（圖左）參演電影《小人物之歌》，與金球獎影帝哥連法路（Colin Farrell）（圖右）有對手戲。（《小人物之歌》劇照）

香港演員張嘉麟（圖中）參演電影《小人物之歌》，與金球獎影帝哥連法路（Colin Farrell）（圖左）合照。（受訪者提供）

張嘉麟最「為人熟悉」的廣告，要數他數年前為港鐵拍攝的硬照廣告，飾演一名偷拍狂。（港鐵廣告）

《小人物之歌》部分選角試鏡在香港中環一間小畫廊進行，張嘉麟當時大病初癒，本擔心無法參加。在《西線無戰事》名導演Edward Berger與監製Mike Goodridge面前，他憑藉著多年的生活歷練，演繹既機靈又老實的酒店門僮「阿佳」。

張嘉麟立志成為演員十多年，近年參演Foodpanda短片廣告。（Foodpanda廣告截圖）

追夢逾十載 曾是港鐵廣告「偷拍狂」

張嘉麟立志成為演員十多年，近年參演Foodpanda、惠康、維多C等短片廣告、港台電視劇《我們的畢業禮》。最「為人熟悉」的要數他數年前為港鐵拍攝的硬照廣告，飾演一名偷拍狂。

沒有拍攝的日子，他便回歸「小人物」的生活—— 翻看招聘廣告、做過茶餐廳侍應、酒店服務員、藝術展覽助理等。張嘉麟多年來沒有上演技班，笑言自由工作者的收入難以支付昂貴的學費，不過做兼職時與不同階級和性格的人交談，成為他最好的演技教室。

香港演員張嘉麟（圖右）參演電影《小人物之歌》。（受訪者提供）

與知名香港男演員爭角色 工作經驗成最大本錢

張嘉麟憑藉以往「炒散」的經驗，於試鏡中演繹劇本描述的門僮阿佳。

我以前有做過Waiter（待應），由茶餐廳嘅待應去到酒店都有做過…… 其實（阿佳）就係將我個樣放出嚟。 《小人物之歌》演員張嘉麟

完成試鏡後步出房間，此時他才知道其餘8位競爭對手是誰，相比之下頓覺自己是小人物。他說：「好彩我係試鏡後先見到嗰啲出名嘅香港男演員都等緊，如果唔係我一定會嚇死！」 最終阿佳成為他的囊中物，他收到獲選結果時「真係感動到大喊出嚟」。

《小人物之歌》講述英國律師杜爾勳爵（哥連法路 飾）為逃避債務與制裁，以假身分流連澳門賭場，試圖靠一場豪賭扭轉人生，酒店門僮阿佳見證了他光鮮假象下的落魄。（《小人物之歌》劇照）

與金球影帝有對手戲 導演相信演繹有如強心針

《小人物之歌》講述英國律師杜爾勳爵（哥連法路 飾）為逃避債務與制裁，以假身分流連澳門賭場，試圖靠一場豪賭扭轉人生，卻反被賭癮吞噬。酒店門僮阿佳見證了他光鮮假象下的落魄，而私家偵探（Tilda Swinton 飾）的步步進逼更讓他無處可逃。 在他最絕望時，神祕女子稻茗（陳法拉 飾）的出現雖帶來一線曙光，但神祕老賭客（葉德嫻 飾）卻一語道破這段關係背後的真相。賭場高層（黃秋生 飾）介入，試圖終結這場失控的賭局。

《小人物之歌》講述英國律師杜爾勳爵（圖左）為逃避債務與制裁，以假身分流連澳門賭場。陳法拉亦有參演。（《小人物之歌》劇照）

電影陣容星光熠熠，加上與金球獎影帝哥連法路有幾場對手戲，張嘉麟形容不容有失，收到劇本後不停鑽研。

心情就好似要考試，我就即時搵地方、搵一間餐廳坐低不停讀劇本…… 一睇到劇本覺得呢個角色就係我。 《小人物之歌》演員張嘉麟

張嘉麟形容導演對他的演繹很「篤定」，一路以來給予的指示是「咩都唔好轉」。這種信任對張嘉麟而言是一劑強心針，他深信是由於做過許多服務性行業的工作，令他能更樸實、自然演好角色。

《小人物之歌》演員包括葉德嫻、黃秋生、Tilda Swinton。（《小人物之歌》劇照）

堅持演員夢 家人成小人物背後的巨人

回想十多年前，張嘉麟曾考入澳洲的獸醫學院，後來轉為攻讀氣象學學位。因摯友猝逝，令他反思人生的意義是否只剩下工作。大學期間接觸舞台劇，令他感受到表演帶來的生命力，也能夠透過演出以生命影響生命，於是立志成為演員。

演藝圈的路向來「骨感」，張嘉麟作為自由工作者，收入僅僅夠應付生活，感恩家人在他追夢路上默默守護。

其實係一個十年嘅里程碑，如果無呢個Job（拍攝工作），我唔知會唔會諗放棄。 《小人物之歌》演員張嘉麟

張嘉麟立志成為演員十多年，近年參演Foodpanda、惠康、維多C等短片廣告、港台電視劇《我們的畢業禮》。（受訪者提供）

